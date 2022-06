Valtteri Bottas: Demofahrt zum Alfa Romeo-Geburtstag

Um das 112-jährige Bestehen von Alfa Romeo zu feiern, unternahm GP-Star Valtteri Bottas in Mailand eine ganz besondere Demofahrt. Der Finne passierte dabei die bekanntesten Wahrzeichen der italienischen Metropole.

Wenige Tage nachdem Valtteri Bottas im Kanada-GP den siebten Platz erobern konnte, durfte der 32-Jährige in Mailand eine besondere Fahrt in einem Formel-1-Auto unternehmen: Der Alfa Romeo-Pilot unternahm eine Demofahrt durch das Stadtzentrum von Mailand.

Dies tat er, um das 112-jährige Bestehen der berühmten italienischen Automarke zu feiern. Damit gab Bottas in jener Stadt Gas, in der vor all den Jahren alles seinen Anfang genommen hat. Er startete an der weltberühmten Piazza Duomo und passierte die bekanntesten Wahrzeichen der norditalienischen Stadt.

Dazu gehörten etwa die Piazza San Babila, die Porta Nuova, den majestätischen Hauptbahnhof und das futuristische City Life Viertel. Die Fahrt endete am neuen Flagship-Store von Alfa Romeo in der Via Gattamelata.

Diese Adresse ist für Alfa Romeo von grosser historischer Bedeutung, schliesslich stand dort 1910 Portello, die erste Produktionsstätte der Marke, wo vor 112 Jahren die damalige Anonima Lombarda Fabbrica Automobili, kurz ALFA, der Welt vorgestellt wurde. Damit nahm eine ganz besondere Geschichte ihren Anfang.

Kanada-GP, Montreal

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:36:21,757 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,993 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,006

04. George Russell (GB), Mercedes, +12,313

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,168

06. Esteban Ocon (F), Alpine, +23,890

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,247

08. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +26,952

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +29,945

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +38,222

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +43,047

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +44,245

13. Alexander Albon (T), Williams, +44,893

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +45,183

15. Lando Norris (GB), McLaren, +52,145

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +59,978

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:08,180 min

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Crash

Mick Schumacher (D), Haas, Motor

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Getriebe





Fahrer-WM (nach 9 von 22 Rennen)

01. Verstappen 175 Punkte

02. Pérez 129

03. Leclerc 126

04. Russell 111

05. Sainz 102

06. Hamilton 77

07. Norris 50

08. Bottas 46

09. Ocon 39

10. Alonso 18

11. Gasly 16

12. Magnussen 15

13. Ricciardo 15

14. Vettel 13

15. Tsunoda 11

16. Zhou 5

17. Albon 3

18. Stroll 3

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 304 Punkte

02. Ferrari 228

03. Mercedes 188

04. McLaren 65

05. Alpine 57

06. Alfa Romeo 51

07. AlphaTauri 27

08. Aston Martin 16

09. Haas 15

10. Williams 3