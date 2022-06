AlphaTauri: Vertrag von Pierre Gasly verlängert

Pierre Gasly wird auch im nächsten Jahr in den Farben von AlphaTauri in der Formel-1-Startaufstellung stehen. Der Vertrag des schnellen Franzosen wurde um ein Jahr verlängert.

Pierre Gasly bleibt Teil der Red Bull-Familie: Der 26-Jährige aus Rouen, der 2017 mit der Scuderia Toro Rosso in die Formel 1 eingestiegen ist, hat seinen Vertrag mit dem Rennstall aus Faenza, der mittlerweile unter dem Namen AlphaTauri antritt, um ein Jahr verlängert.

Damit führt der Franzose, der aktuell den elften WM-Rang belegt, seine erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Mannschaft von Teamchef Franz Tost fort. Abgesehen von seinen zwölf GP-Einsätzen als Red Bull Racing-Pilot im Jahr 2019 stand der Sieger des Italien-GP 2020 immer in Diensten des italienischen Teams.

Gasly freut sich: «Ich bin jetzt seit fünf Jahren in diesem Team und bin stolz auf den Weg, den wir gemeinsam zurückgelegt und die Fortschritte, die wir zusammen gemacht haben. Ich bin froh, dass ich bei meinem Team, der Scuderia AlphaTauri, bleiben kann. Das neue Reglement in diesem Jahr hat uns vor neue Herausforderungen gestellt und die Möglichkeit, unsere Entwicklung für die nächsten 18 Monate zu planen, ist eine gute Ausgangslage für die Zukunft.»

«Wir freuen uns sehr, dass Pierre auch 2023 bei uns bleibt», erklärt auch Teamchef Tost. «Er gehört definitiv zu den besten und konkurrenzfähigsten Fahrern in der Formel 1 und hat seine Fähigkeiten in all der Zeit, die er bei uns verbracht hat, unter Beweis gestellt. Zweifellos kann Pierre eine wichtige Rolle für eine erfolgreiche Saison des Teams im nächsten Jahr spielen. Und es liegt an uns, ihm ein konkurrenzfähiges Auto zur Verfügung zu stellen, damit er weiterhin hervorragende Ergebnisse erzielen kann.»

Kanada-GP, Montreal

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:36:21,757 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,993 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,006

04. George Russell (GB), Mercedes, +12,313

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,168

06. Esteban Ocon (F), Alpine, +23,890

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,247

08. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +26,952

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +29,945

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +38,222

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +43,047

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +44,245

13. Alexander Albon (T), Williams, +44,893

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +45,183

15. Lando Norris (GB), McLaren, +52,145

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +59,978

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:08,180 min

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Crash

Mick Schumacher (D), Haas, Motor

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Getriebe





Fahrer-WM (nach 9 von 22 Rennen)

01. Verstappen 175 Punkte

02. Pérez 129

03. Leclerc 126

04. Russell 111

05. Sainz 102

06. Hamilton 77

07. Norris 50

08. Bottas 46

09. Ocon 39

10. Alonso 18

11. Gasly 16

12. Magnussen 15

13. Ricciardo 15

14. Vettel 13

15. Tsunoda 11

16. Zhou 5

17. Albon 3

18. Stroll 3

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 304 Punkte

02. Ferrari 228

03. Mercedes 188

04. McLaren 65

05. Alpine 57

06. Alfa Romeo 51

07. AlphaTauri 27

08. Aston Martin 16

09. Haas 15

10. Williams 3