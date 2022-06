Barcelona unter Druck? Madrid will Formel-1-Rennen

Madrid hat Interesse an der Austragung eines Formel-1-Rennens, wie die Regionalregierung bestätigt hat. Ein entsprechendes Schreiben wurde an den Formel-1-CEO Stefano Domenicali geschickt.

Die Formel 1 erfreut sich seit Jahren immer grösserer Beliebtheit und das zeigt sich nicht nur in den Zuschauerzahlen. Auch bei den GP-Organisatoren steht die Königsklasse hoch im Kurs, womit Formel-1-CEO Stefano Domenicali und seine Mitstreiter die Qual der Wahl haben. Der Italiener erklärte bereits im März: «Wir haben Interesse aus sehr vielen Städten.»

Und der frühere Ferrari-Teamchef ergänzte: «Wir arbeiten an einer Strategie, wie wir die Formel 1 weiter entwickeln wollen. Abgesehen von einem Ausbau in Amerika und China streben wir die Rückkehr nach Afrika an, das ist definitiv ein Flecken Erde, der uns im Kalender fehlt.» Er ist überzeugt: «Ich glaube, das Potenzial ist vorhanden, um mittelfristig 30 Rennen pro Saison auszutragen.»

Auch in Madrid wünscht sich die Regionalregierung ein Formel-1-Rennen, wie am Donnerstag bestätigt wurde. Obwohl Spanien mit dem Rennen auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya bereits einen Grand Prix austrägt, dessen Zukunft bis 2026 gesichert ist, wurde ein entsprechendes Schreiben an Domenicali verschickt. Weitere Details zum möglichen Rennen in der spanischen Hauptstadt wurden noch nicht bekanntgegeben.

Die Formel 1 war schon früher in der Nähe von Madrid unterwegs, zwischen 1968 und 1981 fanden neun WM-Läufe auf dem Jarama-Rundkurs statt, der rund 32 km nördlich der Metropole liegt. Der spanische Grand Prix zog nach Jerez um, bevor ab 1991 der Circuit de Barcelona-Catalunya Schauplatz für die GP-Duelle der Formel-1-Stars wurde.

Kanada-GP, Montreal

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:36:21,757 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,993 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,006

04. George Russell (GB), Mercedes, +12,313

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,168

06. Esteban Ocon (F), Alpine, +23,890

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,247

08. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +26,952

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +29,945

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +38,222

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +43,047

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +44,245

13. Alexander Albon (T), Williams, +44,893

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +45,183

15. Lando Norris (GB), McLaren, +52,145

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +59,978

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:08,180 min

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Crash

Mick Schumacher (D), Haas, Motor

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Getriebe





Fahrer-WM (nach 9 von 22 Rennen)

01. Verstappen 175 Punkte

02. Pérez 129

03. Leclerc 126

04. Russell 111

05. Sainz 102

06. Hamilton 77

07. Norris 50

08. Bottas 46

09. Ocon 39

10. Alonso 18

11. Gasly 16

12. Magnussen 15

13. Ricciardo 15

14. Vettel 13

15. Tsunoda 11

16. Zhou 5

17. Albon 3

18. Stroll 3

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 304 Punkte

02. Ferrari 228

03. Mercedes 188

04. McLaren 65

05. Alpine 57

06. Alfa Romeo 51

07. AlphaTauri 27

08. Aston Martin 16

09. Haas 15

10. Williams 3