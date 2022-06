Philipp Eng: «Max Verstappen war unglaublich!»

Max Verstappen lieferte in Montreal eine beachtliche Leistung ab, wie Philipp Eng betont

ServusTV-Experte Philipp Eng lobt Montreal-Sieger Max Verstappen in der Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» den höchsten Tönen, warnt aber vor der Schnelllebigkeit der neuen Formel 1.

Philipp Eng (32) war am Montag in der TV-Live-Sendung "Sport und Talk aus dem Hangar-7“ in Salzburg zu Gast, wo er gemeinsam mit seinem Experten-Kollegen Christian Danner (64, RTL) über die Lage der Formel 1 sprach.

Der Salzburger DTM-Fahrer lobte Montreal-Sieger Max Verstappen in höchsten Tönen: «Als Rennfahrer geht es darum, dass du mental stark bist. Ihn bringt einfach nichts aus der Bahn. Wenn man die Quali in Montreal anschaut. Die Piste trocknete ab und Max war da unglaublich. Jedes Mal war er nach einer fliegenden Runde um sieben oder acht Zehntel schneller als der Zweite. In solchen Situationen brauchst du das Selbstvertrauen. Es ist einfach schön anzuschauen.»

Sind Verstappen und Red Bull Racing bereits nicht mehr einzuholen? Eng: «Ich glaube, man hat das selbe über Ferrari am Anfang der Saison gesagt. Die hatten ja auch schon mehr als 40 Punkte Guthaben. Das Blatt hat sich aber so schnell gewendet. Das ist aber auch das Schöne an der heutigen Formel 1.»

Der Nachsatz von Eng: «Aber Red Bull Racing hat da immer noch Max Verstappen. Er kann es entscheiden. So eine Qualität beim Fahrer kann am Ende den Unterschied machen. Es ist meiner Meinung nach aber komplett offen. Es gibt ja auch noch die Budget-Obergrenze – bezüglich Entwicklung – wer kommt da durch und wer nicht? Ich würde mich da nicht festlegen.»

Kanada-GP, Montreal

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:36:21,757 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,993 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,006

04. George Russell (GB), Mercedes, +12,313

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,168

06. Esteban Ocon (F), Alpine, +23,890

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,247

08. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +26,952

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +29,945

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +38,222

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +43,047

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +44,245

13. Alexander Albon (T), Williams, +44,893

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +45,183

15. Lando Norris (GB), McLaren, +52,145

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +59,978

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:08,180 min

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Crash

Mick Schumacher (D), Haas, Motor

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Getriebe





Fahrer-WM (nach 9 von 22 Rennen)

01. Verstappen 175 Punkte

02. Pérez 129

03. Leclerc 126

04. Russell 111

05. Sainz 102

06. Hamilton 77

07. Norris 50

08. Bottas 46

09. Ocon 39

10. Alonso 18

11. Gasly 16

12. Magnussen 15

13. Ricciardo 15

14. Vettel 13

15. Tsunoda 11

16. Zhou 5

17. Albon 3

18. Stroll 3

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 304 Punkte

02. Ferrari 228

03. Mercedes 188

04. McLaren 65

05. Alpine 57

06. Alfa Romeo 51

07. AlphaTauri 27

08. Aston Martin 16

09. Haas 15

10. Williams 3