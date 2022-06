Porsche: Formel 1 kein wirtschaftliches Risiko

Die Verantwortlichen von Porsche sind sich sicher, dass ein allfälliger Formel-1-Einstieg ab 2026 kein wirtschaftliches Risiko darstellt. Begründet wird dies mit dem wachsenden Erfolg der Königsklasse.

Nachdem der Vorstand und Aufsichtsrat von VW die Formel-1-Pläne für die Konzernmarken Audi und Porsche in einer Sitzung im April bestätigt haben, wird ein Einstieg der deutschen Autobauer immer wahrscheinlicher. Auch wenn bei der entsprechenden Meldung ausdrücklich betont wurde, dass die endgültige Entscheidung noch nicht gefällt wurde.

Doch auch die jüngsten Aussagen von Oliver Blume lassen vermuten, dass einem Einstieg nichts mehr im Weg steht. Denn im Gespräch mit der «FAZ» erklärte der Vorstandsvorsitzende von Porsche mit Blick auf das neue Motor-Reglement, das 2026 eingeführt werden soll: «Wir begrüssen den Entwurf des Reglements.» Denn dieser schaffe eine Einstiegschance, die sich nur alle zehn Jahre ergebe.

Dass sich die Diskussionen um die neuen Regeln hinziehen, entmutigt die Anwärter nicht. Denn ein Engagement in der Königsklasse mache auch aus wirtschaftlicher Sicht Sinn, sind sich die Porsche-Verantwortlichen sicher. «Ich bin zuversichtlich, dass es profitabel sein kann», betonte Blume mit Verweis auf die steigende Popularität des Sports.

«Im vergangenen Jahr haben über 1,5 Milliarden Fernsehzuschauer die Formel 1 verfolgt», fügte der 54-jährige Deutsche an. Und auch in den digitalen Kanälen sei es «die Sportart, die am stärksten an Interesse gewinnt.» In seinen Augen spielt die Formel 1 in einer Liga mit der Fussball-Champions-League, der Fussball-WM und den Olympischen Spielen.

«Wenn wir uns in der Königsklasse des Rennsports engagieren, dann mit einem starken Partner», betonte Finanzvorstand Lutz Meschke. Szenekenner wie Ex-GP-Pilot Gerhard Berger gehen davon aus, dass Porsche eine Partnerschaft mit dem Red Bull Racing Team von Max Verstappen eingehen will, wie er im April im SPEEDWEEK.com-Interview betonte.

Kanada-GP, Montreal

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:36:21,757 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,993 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,006

04. George Russell (GB), Mercedes, +12,313

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,168

06. Esteban Ocon (F), Alpine, +23,890

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,247

08. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +26,952

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +29,945

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +38,222

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +43,047

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +44,245

13. Alexander Albon (T), Williams, +44,893

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +45,183

15. Lando Norris (GB), McLaren, +52,145

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +59,978

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:08,180 min

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Crash

Mick Schumacher (D), Haas, Motor

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Getriebe





Fahrer-WM (nach 9 von 22 Rennen)

01. Verstappen 175 Punkte

02. Pérez 129

03. Leclerc 126

04. Russell 111

05. Sainz 102

06. Hamilton 77

07. Norris 50

08. Bottas 46

09. Ocon 39

10. Alonso 18

11. Gasly 16

12. Magnussen 15

13. Ricciardo 15

14. Vettel 13

15. Tsunoda 11

16. Zhou 5

17. Albon 3

18. Stroll 3

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 304 Punkte

02. Ferrari 228

03. Mercedes 188

04. McLaren 65

05. Alpine 57

06. Alfa Romeo 51

07. AlphaTauri 27

08. Aston Martin 16

09. Haas 15

10. Williams 3