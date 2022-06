Adrian Newey wollte keinen Hirnschaden riskieren

Adrian Newey erlitt im vergangenen Sommer einen schweren Fahrrad-Unfall in Kroatien. Das Design-Genie von Red Bull Racing wurde daraufhin operiert. Einen Eingriff am Augenmuskel verweigerte er aber.

Adrian Newey zog sich im vergangenen Sommer in Kroatien bei einem Fahrrad-Unfall schwere Verletzungen am Kopf zu. Der Aerodynamik-Spezialist des Red Bull Racing-Teams schlug sich beim Sturz vom Rad den Kopf an und erlitt mehrere Schädelbrüche. Dabei geriet auch ein Knochensplitter in die Nähe seines Augenmuskels.

Während die Schäden an seinem Schädel operativ behandelt wurden, unternahm der Brite aber nichts gegen den Knochensplitter, wie er im Gespräch mit dem «Evening Standard» offenbarte: «Die drei Weisen erschienen am Fussende meines Bettes – ein Neurochirurg, ein Kieferchirurg und ein Anästhesist», erzählte er.

«Mir wurde gesagt, dass man beim Auge schnell handeln müsse, da der Knochen den Augenmuskel durchtrennen könnte, wodurch ich die Bewegungsfähigkeit des Auges einbüssen könnte», fuhr der 63-jährige Ingenieur fort. «Ich fragte, wie hoch das Risiko sei, dass mein Auge einen Schaden davontragen würde, und sie sagten, dass keines besteht.»

«Dann fragte ich, ob das Risiko eines Hirnschadens bestehe, und sie sagten, dass es kein grosses sei. Ich sagte: ‚Nennen sie mir einen Prozentsatz‘ und die Antwort lautete, fünf, vielleicht zehn Prozent. Da habe ich meiner Frau gesagt, dass sie mich da rausholen soll», erinnert sich der Technikchef von Red Bull Racing, der nur zehn Tage nach seiner Gehirnoperation wieder an der virtuellen Boxenmauer des Rennens in Zandvoort sass.

Kanada-GP, Montreal

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:36:21,757 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,993 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,006

04. George Russell (GB), Mercedes, +12,313

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,168

06. Esteban Ocon (F), Alpine, +23,890

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,247

08. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +26,952

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +29,945

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +38,222

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +43,047

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +44,245

13. Alexander Albon (T), Williams, +44,893

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +45,183

15. Lando Norris (GB), McLaren, +52,145

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +59,978

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:08,180 min

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Crash

Mick Schumacher (D), Haas, Motor

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Getriebe





Fahrer-WM (nach 9 von 22 Rennen)

01. Verstappen 175 Punkte

02. Pérez 129

03. Leclerc 126

04. Russell 111

05. Sainz 102

06. Hamilton 77

07. Norris 50

08. Bottas 46

09. Ocon 39

10. Alonso 18

11. Gasly 16

12. Magnussen 15

13. Ricciardo 15

14. Vettel 13

15. Tsunoda 11

16. Zhou 5

17. Albon 3

18. Stroll 3

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 304 Punkte

02. Ferrari 228

03. Mercedes 188

04. McLaren 65

05. Alpine 57

06. Alfa Romeo 51

07. AlphaTauri 27

08. Aston Martin 16

09. Haas 15

10. Williams 3