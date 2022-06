Lewis Hamilton: Schnell, aber nicht schnell genug

Lewis Hamilton wusste in Kanada, dass sein Tempo nicht zum Sieg reichte

Lewis Hamilton schaffte im Kanada-GP auch gegen Rennende beachtliche Rundenzeiten. Doch zum Sieg fehlte dem siebenfachen Weltmeister das nötige Tempo, wie der Technische Direktor Mike Elliott betont.

In Montreal kreuzte Lewis Hamilton die Ziellinie als Dritter knapp sieben Sekunden nach Sieger Max Verstappen, auch auf den zweitplatzierten Ferrari-Star Carlos Sainz fehlten dem Mercedes-Ass noch rund sechs Sekunden. Doch der Rückstand täuscht, denn der siebenfache Weltmeister gab nicht alles, wie Mike Elliott klarstellt.

Der Technische Direktor der Silberpfeile schreibt in seiner Rennanalyse: «Es ist wirklich ermutigend, dass Lewis in der Lage war, mit den Spitzenreitern mitzuhalten. Auch mit Blick auf den Reifenabbau waren wir nicht in einer schlechten Position.»

Dennoch reichte der Speed nicht, um es mit dem Red Bull Racing-Star und dem Spanier, der dem Leader im Nacken sass, mitzuhalten. Deshalb begnügte sich der aktuelle WM-Sechste mit seiner Position. «Ich denke, ihm war zu diesem Zeitpunkt klar, dass wir nicht das Tempo hatten, um den Sieg zu holen», erklärt Elliott.

«Wenn man sich aber die Zeiten seiner letzten Runden anschaut, dann sieht man, dass er sich zwar einige Runden lag zurückhielt, im vorletzten Umlauf dann aber wieder eine ziemlich schnelle Runde drehte», fügt der Engländer an.

Kanada-GP, Montreal

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:36:21,757 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,993 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,006

04. George Russell (GB), Mercedes, +12,313

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,168

06. Esteban Ocon (F), Alpine, +23,890

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,247

08. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +26,952

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +29,945

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +38,222

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +43,047

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +44,245

13. Alexander Albon (T), Williams, +44,893

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +45,183

15. Lando Norris (GB), McLaren, +52,145

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +59,978

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:08,180 min

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Crash

Mick Schumacher (D), Haas, Motor

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Getriebe





Fahrer-WM (nach 9 von 22 Rennen)

01. Verstappen 175 Punkte

02. Pérez 129

03. Leclerc 126

04. Russell 111

05. Sainz 102

06. Hamilton 77

07. Norris 50

08. Bottas 46

09. Ocon 39

10. Alonso 18

11. Gasly 16

12. Magnussen 15

13. Ricciardo 15

14. Vettel 13

15. Tsunoda 11

16. Zhou 5

17. Albon 3

18. Stroll 3

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 304 Punkte

02. Ferrari 228

03. Mercedes 188

04. McLaren 65

05. Alpine 57

06. Alfa Romeo 51

07. AlphaTauri 27

08. Aston Martin 16

09. Haas 15

10. Williams 3