Jacques Villeneuve: Zweifel an Charles Leclerc

Der frühere GP-Star Jacques Villeneuve ist sich nicht sicher, ob Ferrari-Pilot Charles Leclerc Weltmeister-Qualitäten aufweist. Der Weltmeister von 1997 sagt: «Er macht immer noch Fehler, die er nicht machen dürfte.»

Die Formel-1-Saison gestaltet sich für Charles Leclerc seit einiger Zeit nicht mehr erfreulich. Nachdem der Ferrari-Pilot einen starken Start mit zwei Siegen und einem zweiten Platz sowie drei schnellsten Rennrunden in den ersten drei Rennen hingelegt hatte, folgten fünf Rennwochenenden, an denen er zwei Nuller, einen Podestplatz (zweiter in Miami) sowie jeweils einen vierten, fünften und sechsten Platz hinnehmen musste.

Nach der neunten von 22 WM-Runden beträgt sein Rückstand auf WM-Leader Max Verstappen bereits 49 Punkte, auch dessen Red Bull Racing-Teamkollege Sergio Pérez liegt in der Gesamtwertung vor dem Monegassen, der nicht nur durch Technik-Pech zurückgeworfen wurde, wie Jacques Villeneuve betont.

Der frühere GP-Star und heutige TV-Experte sagt im «F1 Nation»-Podcast über den 24-Jährigen aus Monte Carlo: «Er ist superschnell, aber derzeit macht er immer noch Fehler, die er nicht machen dürfte, wie etwa in Imola. Und das Team ist auch keine Hilfe.»

«Wir wissen, dass er schnell und aggressiv ist, aber ist er auch ein Weltmeister? Ist er wie Max Verstappen? Wie gut ist er unter Druck, wenn es um den WM-Titel geht? Das müssen wir noch herausfinden», betont der Champion von 1997.

Kanada-GP, Montreal

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:36:21,757 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,993 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,006

04. George Russell (GB), Mercedes, +12,313

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,168

06. Esteban Ocon (F), Alpine, +23,890

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,247

08. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +26,952

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +29,945

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +38,222

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +43,047

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +44,245

13. Alexander Albon (T), Williams, +44,893

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +45,183

15. Lando Norris (GB), McLaren, +52,145

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +59,978

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:08,180 min

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Crash

Mick Schumacher (D), Haas, Motor

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Getriebe





Fahrer-WM (nach 9 von 22 Rennen)

01. Verstappen 175 Punkte

02. Pérez 129

03. Leclerc 126

04. Russell 111

05. Sainz 102

06. Hamilton 77

07. Norris 50

08. Bottas 46

09. Ocon 39

10. Alonso 18

11. Gasly 16

12. Magnussen 15

13. Ricciardo 15

14. Vettel 13

15. Tsunoda 11

16. Zhou 5

17. Albon 3

18. Stroll 3

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 304 Punkte

02. Ferrari 228

03. Mercedes 188

04. McLaren 65

05. Alpine 57

06. Alfa Romeo 51

07. AlphaTauri 27

08. Aston Martin 16

09. Haas 15

10. Williams 3