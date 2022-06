David Coulthard: Kein Verständnis für Fahrer-Klagen

Der frühere GP-Pilot David Coulthard ist der Meinung, dass Fahrer, die sich über die neue Fahrzeuggeneration beschweren und Langzeitfolgen fürchten, ihr Formel-1-Cockpit räumen sollten.

Einige Formel-1-Piloten leiden in diesem Jahr besonders unter den hüpfenden GP-Autos, in denen sie durchgeschüttelt werden. So klagte etwa Carlos Sainz über die Gefahr von Langzeitfolgen der Schüttelpartie und die Mercedes-Piloten Lewis Hamilton und George Russell bekundeten Probleme mit der Sicht sowie Rücken- und Nackenschmerzen.

Dafür zeigt GP-Veteran David Coulthard wenig Verständnis. Der Schotte erklärte im Rahmen eines Medien-Events der W Series, für die er als Botschafter unterwegs ist: «Ich kenne die Situation, in der das eigene Team einen besseren Job gemacht hat, und auch jene, in der es nicht so gut war, und dann nimmst du den Schmerz einfach hin.»

«Wenn sich ein Fahrer so unwohl fühlt und Langzeitfolgen befürchtet, dann sage ich, dass diese Piloten zurücktreten sollten. Es gibt eine ganze Reihe von jungen Rennfahrertalenten, die sehr gerne das Cockpit übernehmen würden, wenn sich einer so unwohl fühlt», fügt der 51-Jährige an. Und zu den möglichen Langzeitfolgen sagt er: «Wenn du ein Boxer bist, dann musst du auch akzeptieren, dass dir jemand ins Gesicht schlägt.»

Und Coulthard stellte klar: «Ich denke, wir müssen akzeptieren, dass es bei einigen Teams derzeit so ist, und es wird ja auch eine Weiterentwicklung geben. Aber im Grossen und Ganzen musst du als Fahrer einfach damit klarkommen.»

Die FIA reagierte vor dem Kanada-GP mit einer technischen Direktive, in der festgehalten wird, was die Teams zu tun haben, wenn die Schüttelpartie für die Fahrer zu heftig ausfällt. Zudem gab sie vor, dass die Rennställe ihre Unterböden mit einem zweiten Stützelement versehen dürfen, um dem Effekt des sogenannten Bouncing entgegenzuwirken.

Kanada-GP, Montreal

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:36:21,757 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,993 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,006

04. George Russell (GB), Mercedes, +12,313

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,168

06. Esteban Ocon (F), Alpine, +23,890

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,247

08. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +26,952

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +29,945

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +38,222

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +43,047

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +44,245

13. Alexander Albon (T), Williams, +44,893

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +45,183

15. Lando Norris (GB), McLaren, +52,145

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +59,978

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:08,180 min

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Crash

Mick Schumacher (D), Haas, Motor

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Getriebe





Fahrer-WM (nach 9 von 22 Rennen)

01. Verstappen 175 Punkte

02. Pérez 129

03. Leclerc 126

04. Russell 111

05. Sainz 102

06. Hamilton 77

07. Norris 50

08. Bottas 46

09. Ocon 39

10. Alonso 18

11. Gasly 16

12. Magnussen 15

13. Ricciardo 15

14. Vettel 13

15. Tsunoda 11

16. Zhou 5

17. Albon 3

18. Stroll 3

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 304 Punkte

02. Ferrari 228

03. Mercedes 188

04. McLaren 65

05. Alpine 57

06. Alfa Romeo 51

07. AlphaTauri 27

08. Aston Martin 16

09. Haas 15

10. Williams 3