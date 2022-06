Mark Webber: «Red Bull Racing wird weiter dominieren»

Das Red Bull Racing Team durfte in den jüngsten sechs Formel-1-Rennen jeweils den Sieg bejubeln. Für GP-Veteran Mark Webber steht fest: Die Erfolgssträhne seines früheren Brötchengebers reisst nicht ab.

Seit dem vierten Formel-1-Saisonlauf in Imola strahlte jeweils ein Red Bull Racing-Pilot vom höchsten Podesttreppchen. Sergio Pérez sicherte sich den prestigeträchtigen GP-Sieg in Monte Carlo, sein Teamkollege Max Verstappen gewann die anderen fünf WM-Läufe, nachdem er auch beim zweiten Kräftemessen des Jahres in Saudi-Arabien triumphiert hatte.

In beiden WM-Wertungen hat Red Bull Racing die Nase damit deutlich vorne, und daran wird sich vorerst auch nichts ändern, ist sich Mark Webber sicher. Der Australier, der einst für den Rennstall aus Milton Keynes in der Königsklasse antrat und heute als TV-Experte unterwegs ist, erklärte dem «The Guardian»-Kollegen: «Red Bull wird weiterhin dominieren.»

«Sie haben ein Auto, dass mit viel und wenig Abtrieb stark ist und auch auf allen Reifenmischungen eine gute Figur macht. Das ist so, wie wenn ein Tennisspieler auf jedem Belag und ein Golfer bei jeder Sorte Schlag gut ist. Der Red Bull Racing-Renner ist ein Alleskönner», betonte der 45-Jährige.

«Red Bull Racing hat derzeit auf alles eine Antwort, und Max könnte bereits vorzeitig den Titel bejubeln. Ich weiss, dass dieses Team es liebt, unter Druck die richtigen Ergebnisse abzuliefern. Strategisch zeigen sie den richtigen Mut und sie verlieren sich nicht in Analysen», lobte Webber weiter.

Der neunfache GP-Sieger glaubt nicht, dass Pérez, der aktuell den zweiten WM-Rang belegt, seinem Teamkollegen im Verlauf der Saison gefährlich werden könnte. «Ich mag Sergio sehr, aber im Laufe der Saison wird Max einen Weg finden, mehr Punkte zu holen. In Aserbaidschan fuhr er einen deutlichen Sieg ein und in Kanada war er bei kniffligen Bedingungen das ganze Wochenende hindurch phänomenal», stellte er klar.

Kanada-GP, Montreal

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:36:21,757 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,993 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,006

04. George Russell (GB), Mercedes, +12,313

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,168

06. Esteban Ocon (F), Alpine, +23,890

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,247

08. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +26,952

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +29,945

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +38,222

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +43,047

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +44,245

13. Alexander Albon (T), Williams, +44,893

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +45,183

15. Lando Norris (GB), McLaren, +52,145

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +59,978

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:08,180 min

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Crash

Mick Schumacher (D), Haas, Motor

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Getriebe





Fahrer-WM (nach 9 von 22 Rennen)

01. Verstappen 175 Punkte

02. Pérez 129

03. Leclerc 126

04. Russell 111

05. Sainz 102

06. Hamilton 77

07. Norris 50

08. Bottas 46

09. Ocon 39

10. Alonso 18

11. Gasly 16

12. Magnussen 15

13. Ricciardo 15

14. Vettel 13

15. Tsunoda 11

16. Zhou 5

17. Albon 3

18. Stroll 3

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 304 Punkte

02. Ferrari 228

03. Mercedes 188

04. McLaren 65

05. Alpine 57

06. Alfa Romeo 51

07. AlphaTauri 27

08. Aston Martin 16

09. Haas 15

10. Williams 3