Nigel Mansell: Wiedersehen mit WM-Auto von 1992

Das Williams-Team feierte das 30-jährige Jubiläum von Nigel Mansells Weltmeister-Titelgewinn mit einer ganz besonderen Geste: Der Brite durfte eine Runde im FW14B drehen, mit dem er 1992 den Titel erobert hatte.

Im Rahmen des berühmten «Goodwood Festival of Speed» durfte Nigel Mansell ein ganz besonderes Wiedersehen bejubeln: Der Weltmeister von 1992 rückte zum 30-jährigen Jubiläum seines Titel-Triumphes in jenem Formel-1-Auto von Williams aus, in dem er 1992 den Gesamtsieg in der Vierrad-Königsklasse erobert hatte.

Mansell drehte eine Runde und stellte das Auto hinterher vor dem «Goodwood House» ab. Danach begrüsste er die tausende Formel-1-Fans, die sich vor dessen Balkon versammelt hatten, um das Jubiläum seines Titelgewinns zu feiern. «Ich fühle mich unglaublich geehrt, dieses besondere Jubiläum in Goodwood zu erleben und dieses Auto nicht nur weiterzusehen, sondern auch zu fahren», sagte er hinterher.

«Das ist für Williams und auch für mich gleichermassen ein ganz besonderer Augenblick», ergänzte der 68-Jährige, der in seiner Rennfahrer-Karriere 31 GP-Siege und 59 Formel-1-Podestplätze eingefahren hat. «Ich bin begeistert, hier das Team zu treffen, und es war grossartig, wieder hinter dem Steuer dieses aussergewöhnlichen Rennwagens zu sitzen.»

«Es war ein sehr emotionaler Moment, vor den Fans aus der ganzen Welt zu fahren, und ein Erlebnis, an das ich mich immer erinnern werde», ergänzte der Brite, der 1993 auch den WM-Titel in der CART IndyCar-Serie erobern konnte.

?Im Rahmen des diesjährigen Festival of Speed konnten die Fans von Williams Racing vier GP-Renner bewundern. Neben dem FW14B waren auch der aktuelle FW44, Damon Hills FW18, mit dem er 1996 Weltmeister wurde, und Jacques Villeneuves FW19, mit dem der Kanadier ein Jahr später den Titel gewann, zu sehen.

Kanada-GP, Montreal

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:36:21,757 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,993 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,006

04. George Russell (GB), Mercedes, +12,313

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,168

06. Esteban Ocon (F), Alpine, +23,890

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,247

08. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +26,952

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +29,945

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +38,222

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +43,047

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +44,245

13. Alexander Albon (T), Williams, +44,893

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +45,183

15. Lando Norris (GB), McLaren, +52,145

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +59,978

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:08,180 min

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Crash

Mick Schumacher (D), Haas, Motor

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Getriebe





Fahrer-WM (nach 9 von 22 Rennen)

01. Verstappen 175 Punkte

02. Pérez 129

03. Leclerc 126

04. Russell 111

05. Sainz 102

06. Hamilton 77

07. Norris 50

08. Bottas 46

09. Ocon 39

10. Alonso 18

11. Gasly 16

12. Magnussen 15

13. Ricciardo 15

14. Vettel 13

15. Tsunoda 11

16. Zhou 5

17. Albon 3

18. Stroll 3

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 304 Punkte

02. Ferrari 228

03. Mercedes 188

04. McLaren 65

05. Alpine 57

06. Alfa Romeo 51

07. AlphaTauri 27

08. Aston Martin 16

09. Haas 15

10. Williams 3