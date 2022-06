Silverstone-GP im Live-Ticker: Knifflige Aufgabe

Einzigartige Atmosphäre in Silverstone

Das GP-Wochenende in Grossbritannien ist eine Denksportaufgabe, wegen des vielseitigen Pistenlayouts. Wir halten Sie mit unserem Live-Ticker über die Action in Silverstone auf dem Laufenden.

Die Königsklasse weilt in Silverstone, von den Briten liebevoll zur «Wiege des Motorsports» erkoren. Auf dem früheren Flugfeld wurde am 13. Mai 1950 der ersten Formel-1-WM-Lauf der Rennhistorie ausgetragen.

2020 erlebten wird auf der Traditionsstrecke gleich zwei Premieren: Noch nie wurde hier ein Geisterrennen ausgetragen, und noch nie fanden in Silverstone innerhalb von acht Tagen zwei Formel-1-Rennen statt. 2021 ging es gleich weiter mit einer Premiere: Erstmals experimentierte die Formel 1 mit einem so genannten Sprint-Qualifying, was den ganzen Ablauf des Wochenendes über den Haufen wirft.

2022 kehrt die Formel 1 in Silverstone zum klassischen Format zurück (der erste Sprint in dieser Saison folgt eine Woche später auf dem Red Bull Ring), aber Fahrer und Techniker müssen dennoch Flexibilität zeigen – wegen des anforderungsreichen Pistenlayouts.

McLaren-Technikchef James Key spricht im Zusammenhang mit Silverstone jeweils von «einer ziemlich kniffligen Aufgabe Das bezieht sich primär auf die Pistencharakteristik: Schnelle Kurven wechseln sich ab mit Geraden wie der Hangar Straight und dem engen Teil der Arena. Unterm Strich muss ein guter Kompromiss gefunden werden zwischen Abtrieb und Windschlüpfigkeit. Die Zauberworte heissen aerodynamische Effizienz.»



Auch der Wind ist auf dem offenen Gelände immer ein Thema, und der wechselt aus Spass an der Freude auch gerne mal die Richtung. Das hat schon so manchen Piloten aus dem Konzept gebracht.



Wie das alles ablaufen wird, darüber halten wir Sie mit unserem beliebten Live-Ticker auf dem Laufenden. Wir haben natürlich für Sie auch die wichtigsten Sendetermine von Sky, RTL, SRF, ServusTV und ORF zusammengefasst.





Britischer Grand Prix im Fernsehen

Freitag, 1. Juli

06.00 Sky Sport F1 – Grand Prix von Aserbaidschan

08.00 Sky Sport F1 – Britischer Grand Prix 2021

10.00 Sky Sport F1 – 25 Jahre Formel 1 bei Sky

11.30 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Aserbaidschan 2022

12.45 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Fahrer

13.45 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

13.45 ServusTV – Beginn Berichterstattung Erstes Training

14.00 Erstes freies Training

15.30 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Monaco 2022

16.30 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Aserbaidschan 2022

16.40 ServusTV – Beginn Berichterstattung Zweites Training

16.45 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

17.00 Zweites freies Training

19.05 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Kanada 2022

20.00 Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

21.30 Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

23.00 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Aserbaidschan 2022

23.15 Sky Sport F1 – Moments of Brilliance: Ayrton Senna

23.30 Sky Sport F1 – GP Confidential



Samstag, 2. Juli

07.30 Sky Sport F1 – Grand Prix von Kanada 2022

09.30 Sky Sport F1 – Britischer Grand Prix 1989

10.15 Sky Sport F1 – Radio Rewind: Grand Prix von Kanada 2022

11.50 Sky Sport F1 – Team Haas NASCAR

12.00 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

12.45 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

12.45 ServusTV – Beginn Berichterstattung Drittes Training

13.00 Drittes freies Training

15.15 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Kanada 2022

15.30 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.55 ServusTV – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.55 SRF2 – Beginn Berichterstattung Qualifying

16.00 Qualifying

17.00 ServusTV – Qualifying Analyse

17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

19.00 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Kanada 2022

19.15 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

19.30 Sky Sport F1 – Radio Rewind: GP Kanada 2022

20.00 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

22.30 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

23.45 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt



Sonntag, 3. Juli

07.00 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

10.35 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

12.20 Sky Sport F1 – Radio Rewind: GP Kanada 2022

13.50 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Aserbaidschan 2022

14.10 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Kanada 2022

14.30 Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

14.35 ServusTV – Vorberichte zum Rennen

15.00 RTL – Countdown zum Rennen

15.20 SRF2 – Vorberichte zum Rennen

15.55 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Rennen

15.55 ServusTV – Beginn Berichterstattung Rennen

15.55 RTL – Beginn Berichterstattung Rennen

15.55 SRF2 – Beginn Berichterstattung Rennen

16.00 Grosser Preis von Grossbritannien

17.45 Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

17.45 ServusTV – Siegerehrung und Highlights

17.45 RTL – Siegerehrung und Highlights

18.05 ServusTV – Rennen Analyse

18.05 ORF1 – Motorhome: Grand Prix von Grossbritannien

18.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

19.00 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

19.30 Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

21.30 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook