Romain Grosjean: Rat für Mick Schumacher (Haas)

Der frühere Haas-GP-Pilot Romain Grosjean beobachtet genau, was der heutige Haas-Fahrer Mick Schumacher tut. Der 36-jährige Genfer hat für den 23-jährigen Deutschen einen guten Ratschlag.

Auch in Kanada hat es nicht geklappt mit den ersten WM-Punkten für Mick Schumacher. Der Formel-2-Champion des Jahres 2020 konnte vom besten Startplatz seiner F1-Karriere losfahren, als Sechster, aber dann machte ein elektrischer Generator des Ferrari-Motors schlapp – damit bleibt Haas-Pilot Schumacher auch nach 30 WM-Läufen in der Königsklasse ohne Punkte.

Haas-Teamchef Günther Steiner hat klargemacht: «Es wird noch ein Upgrade geben, geplant ist das fürs GP-Wochenende von Ungarn, danach konzentrieren wir uns aufs 2023er-Fahrzeug.»

Das bedeutet: Wenn die Konkurrenz über den Sommer hinaus Entwicklungsteile an ihre Rennwagen bringt, wird die Aufgabe für Mick Schumacher und seinen dänischen Haas-Stallgefährten Kevin Magnussen noch schwieriger.

Wie sich so etwas anfühlt, das weiss Romain Grosjean nur zu gut. Der Genfer ist von 2016 bis 2020 für den GP-Rennstall des US-amerikanischen Werkzeugmaschinenherstellers Haas angetreten. Der 179-fache GP-Teilnehmer war als Formel-1-Experte für Canal+ in Montreal und sprach dort auch über die Situation von Haas und Mick Schumacher.



Der WM-Siebte von 2013 hat für den punktelosen Mick einen guten Rat: «Er hat es in diesem Jahr nicht einfach. Und die Lage bei Haas hilft nicht, denn die Gegner werden immer stärker. Ich bin sicher, Mick hat ständig die Punktefahrten von Kevin im Kopf, mit dem fünften Platz beim WM-Auftakt als Highlight, aber so gut ist Haas inzwischen nicht mehr.»



«Das ist ein wenig typisch für eine GP-Saison von Haas; dass sie nach einem guten Start zurückfallen. Wenn Mick zu sehr versucht, an Leistungen wie in Bahrain anzuknüpfen, dann passieren Fehler. Er sollte sich einfach entspannen und sich Zeit lassen. Manchmal bedeutet in der Formel 1 ein wenig langsamer, dass unterm Strich bessere Ergebnisse zustande kommen.»





Kanada-GP, Montreal

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:36:21,757 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,993 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,006

04. George Russell (GB), Mercedes, +12,313

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,168

06. Esteban Ocon (F), Alpine, +23,890

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,247

08. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +26,952

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +29,945

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +38,222

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +43,047

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +44,245

13. Alexander Albon (T), Williams, +44,893

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +45,183

15. Lando Norris (GB), McLaren, +52,145

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +59,978

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:08,180 min

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Crash

Mick Schumacher (D), Haas, Motor

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Getriebe





Fahrer-WM (nach 9 von 22 Rennen)

01. Verstappen 175 Punkte

02. Pérez 129

03. Leclerc 126

04. Russell 111

05. Sainz 102

06. Hamilton 77

07. Norris 50

08. Bottas 46

09. Ocon 39

10. Alonso 18

11. Gasly 16

12. Magnussen 15

13. Ricciardo 15

14. Vettel 13

15. Tsunoda 11

16. Zhou 5

17. Albon 3

18. Stroll 3

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 304 Punkte

02. Ferrari 228

03. Mercedes 188

04. McLaren 65

05. Alpine 57

06. Alfa Romeo 51

07. AlphaTauri 27

08. Aston Martin 16

09. Haas 15

10. Williams 3