Mike Krack (Aston Martin): Das kann Vettel besser

Aston Martin konnte in Kanada nur einen WM-Punkt an Land ziehen, aber es fällt auf: In den letzten Wochen zeigt Sebastian Vettel deutlich bessere Leistungen als Lance Stroll. Teamchef Mike Krack sagt wieso.

Sebastian Vettel ärgerte sich. Als zum Schluss des Kanada-GP die karierte Flagge fiel, tauchte der Deutsche nur auf dem zwölften Platz auf. Danach sagte der Aston Martin-Fahrer: «Es war einfach nicht unser Tag, das Rennen ist nicht für uns gelaufen. Die virtuellen Safety-Car-Phasen haben uns zwei Mal das Genick gebrochen. Praktisch alle Fahrer haben einen Gratisstopp gekriegt, beim zweiten Mal all diejenigen, die beim ersten Mal nicht abgebogen waren. Und damit war es vorbei, aber so geht es manchmal in der Formel 1.»

«Wir hätten heute mehr punkten müssen als mit dem zehnten Platz von Lance Stroll. Dass wir im nassen Qualifying auf keinen grünen Zweig gekommen sind, wiegt jetzt doppelt und ist schon bitter. Ich schätze, wir hätten mindestens einen Alpine-Fahrer schnappen können.»

Was trotz Strolls Punktefahrt in Montreal auffällt: In den vergangenen Wochen ist Vettel mit dem grünen Rennwagen flotter unterwegs als der Kanadier.

Der Luxemburger Teamchef Mike Krack sagt dazu: «Zu Beginn des Jahres hatten beide Piloten Mühe mit einem Auto, dessen Fahrverhalten schwierig einzuschätzen war. Die Verbesserungen, die wir in Spanien ans Auto brachten, haben das Handling markant verbessert. Aber Vettel kann derzeit mehr aus dem Wagen holen als Lance Stroll.»



Ergebnis: Startplatz 9 von Vettel in Monte Carlo und Baku, und auch in Montreal hätte der Heppenheimer aus den Top-Ten losfahren müssen, aber dann vertat sich Aston Martin in Sachen Reifendruck.



Vettel wurde Zehnter und Monaco und Sechster in Aserbaidschan, und auch auf der Insel Notre-Dame war der Wagen schnell genug für eine Top-Ten-Platzierung.



Stroll sagt über seine jüngsten Trainingsniederlagen gegen Sebastian Vettel: «Ich kann in dieses Auto nicht so viel Vertrauen aufbauen wie ins letztjährige. Ich muss mit meinen Ingenieuren daran arbeiten, die Abstimmung zu zu verfeinern, dass ich mich komplett wohlfühle.»



Stroll hat bislang nur drei Punkte erobern können (Zehnter in Imola, Miami und Montreal), Vettel kommt auf 13 Punkte, obschon er zwei Rennen weniger bestritten hat als Lance (Corona-Out in Bahrain und Saudi-Arabien).





Kanada-GP, Montreal

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:36:21,757 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,993 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,006

04. George Russell (GB), Mercedes, +12,313

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,168

06. Esteban Ocon (F), Alpine, +23,890

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,247

08. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +26,952

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +29,945

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +38,222

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +43,047

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +44,245

13. Alexander Albon (T), Williams, +44,893

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +45,183

15. Lando Norris (GB), McLaren, +52,145

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +59,978

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:08,180 min

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Crash

Mick Schumacher (D), Haas, Motor

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Getriebe





Fahrer-WM (nach 9 von 22 Rennen)

01. Verstappen 175 Punkte

02. Pérez 129

03. Leclerc 126

04. Russell 111

05. Sainz 102

06. Hamilton 77

07. Norris 50

08. Bottas 46

09. Ocon 39

10. Alonso 18

11. Gasly 16

12. Magnussen 15

13. Ricciardo 15

14. Vettel 13

15. Tsunoda 11

16. Zhou 5

17. Albon 3

18. Stroll 3

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 304 Punkte

02. Ferrari 228

03. Mercedes 188

04. McLaren 65

05. Alpine 57

06. Alfa Romeo 51

07. AlphaTauri 27

08. Aston Martin 16

09. Haas 15

10. Williams 3