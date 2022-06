F1-Legends Parade auf Red Bull Ring mit Lauda-Ferrari

Die «Legends Parade» im Rahmen des Grossen Preises von Österreich auf dem Red Bull Ring zeigt 50 Jahre Formel 1: Mit Rennwagen wie dem 1974er Ferrari von Niki Lauda oder dem Lotus 79 von Mario Andretti.

Drei Jahre mussten die Fans ausharren, bis die «Legends Parade» auf dem Red Bull Ring erneut als exklusive Zugabe zum Formel-1-Wochenende die Herzen höher schlagen lässt. 2022 feiert das emotionale Highlight vor dem O¨sterreich-GP sein Comeback am Spielberg und wartet unter dem Motto «Fu¨nf Jahrzehnte Formel 1» mit sechs der scho¨nsten und faszinierendsten Autos aus dieser Zeitspanne auf.

Drei Grand-Prix-Asse kehren in ihre Cockpits von damals zuru¨ck und drei weitere Edel-Piloten u¨bernehmen die ehrenvolle Aufgabe, fu¨r die urspru¨nglichen Fahrer einzuspringen. Auf ihren Einsatz in den historischen Rennwagen freuen sich Mathias Lauda, Zak Brown, Riccardo Patrese, Martin Brundle, Ralf Schumacher und David Coulthard.

Bis 2019 haben die Fans bei der beliebten «Legends Parade» im Rahmenprogramm zahlreiche Racing-Helden und viele der legenda¨rsten Rennwagen der Motorsport-Geschichte erlebt. Mit dabei waren Stars wie Niki Lauda, Alain Prost, Gerhard Berger, Jean Alesi, Jochen Mass, David Coulthard und Hans-Joachim Stuck. Gemeinsam mit ihren Rennsportfreunden aus vergangenen Tagen frischten sie mit Boliden der Turbo-A¨ra, Le-Mans-Autos, Supercars, Tourenwagen und Procars scho¨ne Erinnerungen auf.

Am Wochenende des Grossen Preises von Österreich 2022 wird das Comeback der Parade mit einem wu¨rdigen Line-up gefeiert: Mathias Lauda erweist seinem Vater Niki die Ehre. Der Sohn des erfolgreichsten o¨sterreichischen Formel-1-Helden pilotiert den Ferrari 312B3, mit dem Niki Lauda 1974 die Weltmeisterschaft bestritten hat, auch auf der damals Österreichring genannten Strecke.

Begleitet wird der 41-jährige Mathias Lauda von Riccardo Patrese (68) in seinem 1983er Brabham-BMW, Martin Brundle (63) in seinem Benetton-Ford von 1992 und von Ralf Schumacher (46) in seinem Williams-BMW aus dem Jahr 2003. In das Motoren-Konzert aus fu¨nf Jahrzehnten F1-Sound stimmen der McLaren-CEO Zak Brown (50) mit dem Weltmeister-Lotus von Mario Andretti (1978) und David Coulthard (51) im RB8-Weltmeisterauto 2012 von Red Bull Racing und Sebastian Vettel mit ein. Zusa¨tzlich wird das Formula One Showcar 2022 symbolisch fu¨r die neue A¨ra der Formel 1 in der Fanzone ausgestellt sein.

