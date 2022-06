Lewis Hamilton: Das wird in Silverstone entscheiden

Die Engländer Lewis Hamilton, George Russell und Lando Norris stehen vor ihrem Heimrennen in Silverstone. Vor allem der achtfache Silverstone-Sieger Hamilton kann es kaum erwarten, auf die Strecke zu gehen.

Für den 103-fachen GP-Sieger Lewis Hamilton steht fest: «Silverstone ist für mich die beste Formel-1-Rennstrecke, was diese Mischung aus mittelschnellen und schnellen Kurven angeht. Das gibt es in dieser Weise auf keiner anderen Bahn, und das macht irre Spass.»

Längst haben die Organisatoren des Britischen Grand Prix auf der englischen Traditionsstrecke bestätigt: Das GP-Wochenende ist ausverkauft, und die meisten Fans im fachkundigen Silverstone-Publikum wollen Hamilton zum Sieg anfeuern.

Der siebenfache Formel-1-Champion konnte in Silverstone acht Mal gewinnen (2008 mit McLaren, 2014 bis 2017 sowie 2019 bis 2021 mit Mercedes) und sagt weiter: «Es wird spannend sein zu sehen, was mit der 2022er Rennwagengeneration in Silverstone möglich ist. In Barcelona litt unser Auto noch an Bouncing in schnellen Kurven, aber seither haben wir Fortschritte gemacht.»

«Wenn wir davon ausgehen, dass wir einander mit den 2022er Autos besser folgen können, dann sollten wir auch noch besseren Sport erleben.»

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner und Ferrari-Teamchef Mattia Binotto haben schon in Kanada gewagt: Sie erwarten von Mercedes in Silverstone eine starke Leistung. Lewis Hamilton meint: «Es stimmt, mittelschnelle und schnelle Kurven liegen unserem Wagen besser als langsame. Aber es wird alles davon abhängen, wie der Wagen liegt. Es wird auf jeden Fall prickelnd, und ich bin sehr aufgeregt, vor heimischem Publikum fahren zu können.»





Kanada-GP, Montreal

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:36:21,757 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,993 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,006

04. George Russell (GB), Mercedes, +12,313

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,168

06. Esteban Ocon (F), Alpine, +23,890

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,247

08. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +26,952

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +29,945

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +38,222

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +43,047

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +44,245

13. Alexander Albon (T), Williams, +44,893

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +45,183

15. Lando Norris (GB), McLaren, +52,145

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +59,978

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:08,180 min

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Crash

Mick Schumacher (D), Haas, Motor

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Getriebe





Fahrer-WM (nach 9 von 22 Rennen)

01. Verstappen 175 Punkte

02. Pérez 129

03. Leclerc 126

04. Russell 111

05. Sainz 102

06. Hamilton 77

07. Norris 50

08. Bottas 46

09. Ocon 39

10. Alonso 18

11. Gasly 16

12. Magnussen 15

13. Ricciardo 15

14. Vettel 13

15. Tsunoda 11

16. Zhou 5

17. Albon 3

18. Stroll 3

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 304 Punkte

02. Ferrari 228

03. Mercedes 188

04. McLaren 65

05. Alpine 57

06. Alfa Romeo 51

07. AlphaTauri 27

08. Aston Martin 16

09. Haas 15

10. Williams 3