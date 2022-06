Esteban Ocon (Alpine): «Jetzt Mercedes angreifen»

In Kanada hat Fernando Alonso seine Alpine in die erste Startreihe gestellt. Esteban Ocon, Stallgefährte des Spaniers, ist davon überzeugt: «Wenn unsere Updates passen, können wir dritte Kraft sein.»

In den vergangenen fünf WM-Läufen von Miami, Spanien, Monaco, Aserbaidschan und Kanada hatten die Alpine-Fahrer Fernando Alonso und Esteban Ocon insgesamt zehn Mal die Möglichkeit, Punkte zu sammeln. Das hat acht Mal geklappt, zuletzt wurde Ocon in Montreal guter Sechster. Die Überraschung des Wochenendes von Kanada war aber der zweite Starplatz des unverwüstlichen Fernando Alonso.

Der 25-jährige Ocon, in neun Rennen 2022 sieben Mal in den Top-Ten: «Wir haben in den vergangengen Wochen Schritt zum Schritt zugelegt. In Barcelona gab es einen neuen Heckflügel, neue Endplatten am Frontflügel und andere Lufteinlässe der Bremsen. In Baku hatten wir die neuen Seitenlästen und Flügel für weniger Luftwiderstand am Wagen, in Kanada einen neuen Zusatzflügel über dem Getriebe. Unser Entwicklungsrhythmus stimmt.»

Ocon verrät: «Für Silverstone werden wir erneut ein beträchtliches Evo-Paket am Wagen haben, das Einiges bringen müsste. Wir setzen grosse Hoffnungen in diese Verbesserungen.» Ocon sitzt am Dienstag im Rennsimulator, um für den britischen Grand Prix zu üben, und meint: «So langsam sind wir in jenem Bereich, wo wir uns einnisten wollen.»

Alpine hat als gegenwärtiger WM-Fünfter den Rückstand auf McLaren bis auf acht Punkte verringert. Esteban: «Der gegenwärtige Trend ist sehr ermutigend. Wir arbeiten mit Volldampf daran, die Verbesserungen früher ans Auto zu bringen als geplant. Wir haben gemessen an unseren Gegnern seit Saisonbeginn mehr zulegen können. Das stachelt uns alle zusätzlich an.»



«Wenn alle unsere Updates passen, können wir dritte Kraft sein. In Montreal konnten wir nicht mit Mercedes mithalten, aber ja – sie anzugreifen, muss jetzt unser Ziel sein.»





Kanada-GP, Montreal

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:36:21,757 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,993 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,006

04. George Russell (GB), Mercedes, +12,313

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,168

06. Esteban Ocon (F), Alpine, +23,890

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,247

08. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +26,952

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +29,945

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +38,222

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +43,047

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +44,245

13. Alexander Albon (T), Williams, +44,893

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +45,183

15. Lando Norris (GB), McLaren, +52,145

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +59,978

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:08,180 min

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Crash

Mick Schumacher (D), Haas, Motor

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Getriebe





Fahrer-WM (nach 9 von 22 Rennen)

01. Verstappen 175 Punkte

02. Pérez 129

03. Leclerc 126

04. Russell 111

05. Sainz 102

06. Hamilton 77

07. Norris 50

08. Bottas 46

09. Ocon 39

10. Alonso 18

11. Gasly 16

12. Magnussen 15

13. Ricciardo 15

14. Vettel 13

15. Tsunoda 11

16. Zhou 5

17. Albon 3

18. Stroll 3

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 304 Punkte

02. Ferrari 228

03. Mercedes 188

04. McLaren 65

05. Alpine 57

06. Alfa Romeo 51

07. AlphaTauri 27

08. Aston Martin 16

09. Haas 15

10. Williams 3