Nico Rosberg: «Ferrari hat nichts mehr zu verlieren»

Ferrari ist seit dem Grossen Preis von Australien (10. April) ohne GP-Sieg. Max Verstappen (Red Bull Racing) eilt hingegen von Erfolg zu Erfolg. Formel-1-Champion Nico Rosberg glaubt: Ferrari läuft die Zeit davon.

Ferrari hat ein ums andere Mal das schnellste Auto im Rennen, auch zuletzt in Kanada. Aber gewonnen hat dennoch Max Verstappen mit Red Bull Racing und nicht Carlos Sainz mit Ferrari. Unglaublich: Seit dem Sieg von Charles Leclerc im Albert-Park von Melbourne ist Ferrari ohne weiteren GP-Triumph, also seit 10. April.

Im Konstrukteurs-Pokal steht es zwischen Red Bull Racing und Ferrari 304:228, im Kampf um die Fahrer-WM hat Max Verstappen seinen Vosprung kontinuierlich ausgebaut – der Niederländer hat inzwischen 175 Punkte gesammelt, sein mexikanischer RBR-Stallgefährte Sergio Pérez kommt auf 129, dann folgt Leclerc mit 126 Punkten, Carlos Sainz ist WM-Fünfter mit 102 Zählern, hinter George Russell von Mercedes (126).

Der 37-jährige Wiesbadener Nico Rosberg, 23-facher GP-Sieger und Formel-1-Champion 2016, sagt als GP-Experte von Sky: «Ferrari hat nichts mehr zu verlieren. Für sie gilt – voll reinhauen und mal sehen, was sich an Ergebnissen maximieren lässt. Klar müssen sie ihre Schwierigkeiten mit der Zuverlässigkeit in den Griff bekommen, aber der grösste Druck ist erst mal weg.»

«Nach den ersten paar Rennen galt Ferrari als Favorit, aber nun liegen sie um ein beträchtliches Stück hinten. Daher sollten sie den WM-Stand vergessen und einfach alles in die Waagschale legen, was sie haben.»





Kanada-GP, Montreal

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:36:21,757 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,993 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,006

04. George Russell (GB), Mercedes, +12,313

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,168

06. Esteban Ocon (F), Alpine, +23,890

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,247

08. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +26,952

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +29,945

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +38,222

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +43,047

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +44,245

13. Alexander Albon (T), Williams, +44,893

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +45,183

15. Lando Norris (GB), McLaren, +52,145

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +59,978

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:08,180 min

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Crash

Mick Schumacher (D), Haas, Motor

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Getriebe





Fahrer-WM (nach 9 von 22 Rennen)

01. Verstappen 175 Punkte

02. Pérez 129

03. Leclerc 126

04. Russell 111

05. Sainz 102

06. Hamilton 77

07. Norris 50

08. Bottas 46

09. Ocon 39

10. Alonso 18

11. Gasly 16

12. Magnussen 15

13. Ricciardo 15

14. Vettel 13

15. Tsunoda 11

16. Zhou 5

17. Albon 3

18. Stroll 3

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 304 Punkte

02. Ferrari 228

03. Mercedes 188

04. McLaren 65

05. Alpine 57

06. Alfa Romeo 51

07. AlphaTauri 27

08. Aston Martin 16

09. Haas 15

10. Williams 3