Damon Hill: «Ferrari wirkt ein wenig plattfüssig»

Red Bull Racing hat nun sechs WM-Läufe in Folge gewonnen, fünf Mal hiess der Sieger Max Verstappen. Weltmeister Damon Hill: «Ferrari wird Ausfälle von Max brauchen, um sich wieder in WM-Position zu bringen.»

In dieser Form wird Max Verstappen seinen WM-Titel erfolgreich verteidigen: Der 24-jährige Niederländer hat von den letzten sechs Grands Prix fünf gewonnen, sein Team Red Bull Racing ist seit Anfang April ungeschlagen.

Der 22-fache GP-Sieger Damon Hill sagt zum aktuellen WM-Verlauf im Mirror: «Ich sehe das Titelrennen noch immer als Duell zwischen Max Verstappen und Charles Leclerc, aber Ferrari wird einige Ausfälle von Max brauchen, um sich wieder in WM-Position zu bringen.»

«Ich würde Mercedes nie abschreiben, doch wenn wir uns die früheren Saisonverläufe ansehen, dann läuft es doch auf Max gegen Charles hinaus. Der Rückstand ist gross, aber wir haben schon im vergangenen Jahr bei Verstappen erlebt – zwei Rennen mit wenigen oder keinen Punkten, und der ganze Vorsprung ist weg.»

«Ferrari hat den Titel mit den Defekten vielleicht verschenkt, die Probleme mit der Standfestigkeit gegen ein so starkes Team wie Red Bull Racing sind gravierend. Aber wir dürfen nicht vergessen – Max ist zu Beginn der Saison auch in den ersten drei Rennen zwei Mal ausgeschieden.»

Red Bull Racing macht derzeit auch in Sachen Rennstrategie fast alles richtig: In Monaco eroberte RBR dank einer aggressiven Reifenstrategie die Führung. Damon Hill sagt: «In Montreal hat Teamchef Mattia Binotto betont, wie klug Ferrari die Safety-Car-Phase genutzt habe. Aber über die ganze Saison gesehen wirkt Ferrari gegen Red Bull Racing rennstrategisch ein wenig plattfüssig.»

«Red Bull Racing macht das schon sehr clever. In Monte Carlo wussten sie genau, dass sie nur mit einer guten Rennstrategie nach vorne kommen. Also hatten sie einen entsprechenden Plan. Bei Mercedes ist das anders. Die waren es jahrelang gewohnt, an der Spitze zu liegen, also mussten sie sich strategisch nicht viel einfallen lassen. Und Ferrari war damit beschäftigt, wieder ein konkurrenzfähiges Auto zu bauen. Red Bull Racing scheint mir in den Grands Prix immer ein wenig flinker zu denken und zu handeln.»





Kanada-GP, Montreal

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:36:21,757 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,993 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,006

04. George Russell (GB), Mercedes, +12,313

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,168

06. Esteban Ocon (F), Alpine, +23,890

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,247

08. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +26,952

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +29,945

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +38,222

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +43,047

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +44,245

13. Alexander Albon (T), Williams, +44,893

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +45,183

15. Lando Norris (GB), McLaren, +52,145

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +59,978

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:08,180 min

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Crash

Mick Schumacher (D), Haas, Motor

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Getriebe





Fahrer-WM (nach 9 von 22 Rennen)

01. Verstappen 175 Punkte

02. Pérez 129

03. Leclerc 126

04. Russell 111

05. Sainz 102

06. Hamilton 77

07. Norris 50

08. Bottas 46

09. Ocon 39

10. Alonso 18

11. Gasly 16

12. Magnussen 15

13. Ricciardo 15

14. Vettel 13

15. Tsunoda 11

16. Zhou 5

17. Albon 3

18. Stroll 3

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 304 Punkte

02. Ferrari 228

03. Mercedes 188

04. McLaren 65

05. Alpine 57

06. Alfa Romeo 51

07. AlphaTauri 27

08. Aston Martin 16

09. Haas 15

10. Williams 3