Mick Schumacher (Haas): «Hartes Stück Arbeit»

Ferrari-Nachwuchsfahrer Mick Schumacher tritt in Silverstone zu seinem 31. Formel-1-WM-Lauf an. Der 23-jährige Deutsche sagt, wieso er sich auf diesen Traditions-GP ganz besonders freut.

Auch für Mick Schumacher bedeutet die Rückkehr nach Silverstone etwas ganz Besonderes: «Bei diesem Rennen hier kommen in der Regel viele Familienmitglieder unserer Fachkräfte zu Besuch. Aber das war in den letzten zwei Jahren wegen Corona nicht möglich. Zudem bedeutet Silverstone den Beginn einer Reihe von Rennen in Europa, das heisst, dass ich zwischendurch Zeit zuhause verbringen kann.»

Mick Schumacher hat auf der Rennstrecke von Silverstone in den Nachwuchsklassen Pole-Positions und Siege erobert, aber auch einige bittere Rückschläge einstecken müssen. «In diesem Jahr bin ich gespannt darauf zu erleben, wie sich grandiose Kurvenkombinationen wie Maggotts und Becketts mit diesem Flügelauto anfühlen. Ich gehe auch davon aus, dass die Autos weniger hüpfen auf den Geraden als auf einem welligen Kurs wie Baku.»

In seinem 31. Grand Prix will Schumacher endlich seine ersten Punkte in der Königsklasse einfahren. Haas errang in Kanada das beste Trainingsergebnis seiner Historie – Kevin Magnussen auf Startplatz 5, Mick Schumacher gleich dahinter. Aber der Däne kollidierte in der ersten Runde mit Lewis Hamilton und musste an der Box den Frontflügel seines Autos ersetzen lassen. Und Schumacher fiel wegen eines kaputten elektrischen Generators am Ferrari-Motor aus.

Wir stehen vor vier Läufen innerhalb von nur fünf Wochen. Mick Schumacher sagt: «Das wird für alle im Team ein hartes Stück Arbeit. Jeder weiss, wie kräftezehrend ein GP-Wochenende ist, und so viele Rennen in so kurzer Zeit gehen an die Substanz. Du musst deine Kräfte klug einteilen und dir auch genügend Raum geben, um zwischendurch ein wenig runterzukommen. Zusätzlich zu den ganzen Grands Prix haben wir die Veranstaltung SVAG CS Classic für die Westernreit-Disziplin Reigning auf unserer Ranch in Givrins.»





