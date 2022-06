James Allison (Mercedes): «Dann werde ich weinen»

Von den vergangenen neun britischen Grands Prix in Silverstone hat Mercedes acht gewonnen. James Allison, der leitende Techniker des erfolgreichen Rennstalls, wittert eine hauchdünne Sieges-Chance.

Silverstone war in den vergangenen Jahren fest in der Hand von Mercedes: Seit 2013 und Nico Rosberg hat Mercedes bei neun Ausgaben des Grossen Preises von Grossbritannien acht Mal triumphiert, sieben Mal davon durch Lewis Hamilton. Nur Sebastian Vettel konnte 2018 die Mercedes-Festspiele mit Ferrari stören.

2022 ist alles anders: Der Mercedes W13 der neuen Flügelauto-Generation ist eine hochsensible Fahrmaschine, die in einem sehr schmalen Arbeitsfenster Potenzial zeigt, sonst aber die Fahrer Lewis Hamilton und George Russell auf eine harte Geduldsprobe stellt.

Vor dem Heimrennen hat James Allison, der leitende Techniker des GP-Rennstalls von Mercedes-Benz, über die Erfolgsaussichten gesprochen. Bei Sky meint der 54-jährige Engländer: «So richtig aussprechen will es in der Rennwagenfabrik keiner, aber wir sind vorsichtig optimistisch, was unsere Chancen angeht.»

«Wir glauben daran, dass wir in Silverstone konkurrenzfähiger sein können als an den GP-Wochenenden zuvor. Ich schätze, dass die Pistencharakteristik von Silverstone unserem Wagen entgegenkommt, auch wenn ich nicht erwarte, dass wir vorne wegfahren.»

«Aber so lange wir das Auto für die schnellen Kurven wie Maggots, Becketts und so weiter hintrimmen können, dann haben wir eine hauchdünne Chance. Und vielleicht stolpert ja auch Red Bull Racing mal. Ich hoffe jedenfalls auf ein gutes Wochenende.»

Auf die Frage, wie James reagieren würde, kämen Lewis oder George zu einem Heimsieg, schmunzet Allison: «Dann werde ich weinen! Wir glauben, wir haben einen Rennwagen, mit dem wir langsam, langsam auf dem Weg zum Besseren sind. Ich halte die Daumen, damit wir eine gute Leistung zeigen können, und wenn wir einen unerwarteten Erfolg einfahren würden, dann wäre das natürlich fantastisch.»

Kanada-GP, Montreal

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:36:21,757 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,993 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,006

04. George Russell (GB), Mercedes, +12,313

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,168

06. Esteban Ocon (F), Alpine, +23,890

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,247

08. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +26,952

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +29,945

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +38,222

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +43,047

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +44,245

13. Alexander Albon (T), Williams, +44,893

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +45,183

15. Lando Norris (GB), McLaren, +52,145

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +59,978

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:08,180 min

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Crash

Mick Schumacher (D), Haas, Motor

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Getriebe





Fahrer-WM (nach 9 von 22 Rennen)

01. Verstappen 175 Punkte

02. Pérez 129

03. Leclerc 126

04. Russell 111

05. Sainz 102

06. Hamilton 77

07. Norris 50

08. Bottas 46

09. Ocon 39

10. Alonso 18

11. Gasly 16

12. Magnussen 15

13. Ricciardo 15

14. Vettel 13

15. Tsunoda 11

16. Zhou 5

17. Albon 3

18. Stroll 3

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 304 Punkte

02. Ferrari 228

03. Mercedes 188

04. McLaren 65

05. Alpine 57

06. Alfa Romeo 51

07. AlphaTauri 27

08. Aston Martin 16

09. Haas 15

10. Williams 3