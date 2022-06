F1-CEO Stefano Domenicali: Warnung für Max Verstappen

Der langjährige Red Bull Racing-Fahrer Mark Webber hat gesagt – wenn Max Verstappen so weitergewinnt, wird das Titelrennen bald entschieden sein. Daran glaubt Formel-1-CEO Stefano Domenicali nicht.

Der neunfache GP-Sieger Mark Webber ist davon überzeugt: «In der gegenwärtigen Form wird Max Verstappen seinen Titel erfolgreich verteidigen, und das Titelrennen könnte im Spätsommer entschieden sein.»

Daran hat Formel-1-Geschäftsleiter Stefano Domenicali natürlich gar kein Interesse. Der 57-jährige Italiener will den Fans eine möglichst spannende Königsklasse servieren, am liebsten mit einem so dramatischen Finale wie 2021 zwischen Verstappen und Lewis Hamilton.

Der frühere Ferrari-Teamchef Domenicali glaubt nicht an eine frühe Titelentscheidung und begründet das im Standard so: «Wir müssen nur etwas mehr als zwei Monate zurückblättern. Nach den ersten drei Rennen mit zwei Ausfällen von Verstappen sagte Max, der Titel sei wohl dahin. Da führte Ferrari mit vierzig Punkten Vorsprung. Nun ist alles umgedreht. Aber das zeigt doch, wie schnell sich das Blatt wenden kann, also wäre ich da sehr vorsichtig.»

«Ich glaube, wir werden in einer langen Saison noch einige Überraschungen erleben, einige Höhenflügel und einige Rückschläge. Natürlich hoffe ich, dass die WM nicht früh entschieden wird, aber ich glaube auch nicht, dass das passieren wird. Wir haben noch nicht mal die Hälfte der Saison hinter uns.»



«Die jüngsten Rennen haben gezeigt: Das ist eine knappe Kiste zwischen Red Bull Racing und Ferrari. Und dann kommt noch ein weiterer Faktor hinzu – Mercedes wird schneller und schneller, und früher oder später mischen die auch da vorne mit.»



«Dann werden Rennsiege davon entschieden, wer sich der jeweiligen Strecke am besten anpassen kann und wer am besten mit dem Kostendeckel zurecht kommt. Einige Teams müssen vielleicht auf gewisse Verbesserungen verzichten, andere nicht. Das ist ja das Reizvolle an diesem Reglement.»





Kanada-GP, Montreal

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:36:21,757 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,993 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,006

04. George Russell (GB), Mercedes, +12,313

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,168

06. Esteban Ocon (F), Alpine, +23,890

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,247

08. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +26,952

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +29,945

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +38,222

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +43,047

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +44,245

13. Alexander Albon (T), Williams, +44,893

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +45,183

15. Lando Norris (GB), McLaren, +52,145

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +59,978

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:08,180 min

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Crash

Mick Schumacher (D), Haas, Motor

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Getriebe

Fahrer-WM (nach 9 von 22 Rennen)

01. Verstappen 175 Punkte

02. Pérez 129

03. Leclerc 126

04. Russell 111

05. Sainz 102

06. Hamilton 77

07. Norris 50

08. Bottas 46

09. Ocon 39

10. Alonso 18

11. Gasly 16

12. Magnussen 15

13. Ricciardo 15

14. Vettel 13

15. Tsunoda 11

16. Zhou 5

17. Albon 3

18. Stroll 3

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 304 Punkte

02. Ferrari 228

03. Mercedes 188

04. McLaren 65

05. Alpine 57

06. Alfa Romeo 51

07. AlphaTauri 27

08. Aston Martin 16

09. Haas 15

10. Williams 3