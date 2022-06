Nico Rosberg über Carlos Sainz: «Kein Weltmeister»

Carlos Sainz hat in Kanada ein starkes Rennen gezeigt und ist hinter Max Verstappen Zweiter geworden. Formel-1-Champion Nico Rosberg glaubt aber nicht, dass der Spanier ein überragender Fahrer ist.

Carlos Sainz hat beim Grossen Preis von Kanada auf dem Circuit Gilles Villeneuve alles gegeben – aber es hat gegen Max Verstappen nicht zum Montreal-Sieg gereicht. Der Madrilene Sainz hat damit zum elften Mal einen Platz auf dem Formel-1-Siegerpodest erkämpft, ohne jedoch einen Grand Prix zu gewinnen.

In dieser wenig beneidenswerten Statistik führt der Deutsche Nick Heidfeld (13 Mal auf dem Podest, kein Sieg), vor dem Schweden Stefan Johansson (12), dem Neuseeländer Chris Amon (11) und nun eben Carlos Sainz.

Langjährige Grand-Prix-Fahrer wie Martin Brundle sind davon überzeugt: «Mit ein wenig Glück heisst der nächste neue GP-Sieger Carlos Sainz. Das Zeug dazu hat der Ferrari-Fahrer ohne jeden Zweifel.»

Aber kann der Sohn der gleichnamigen Renn-Legende auch mehr? Daran zweifelt Nico Rosberg, 23-facher GP-Sieger und Formel-1-Weltmeister des Jahres 2016, mit Mercedes. Als F1-Experte der britischen Sky sagte er in der Sendung Any Driven Monday: «Sainz ist ein anständiger, guter Pilot bei Ferrari. Aber ich erkenne in ihm nicht die Anlagen, dass er eines Tages Weltmeister wird.»



Der Wiesbadener begründet diese Einschätzung so: «Wenn es um puren Speed geht, dann ist Carlos 2022 an jedem Rennwochenende von Charles Leclerc in den Schatten gestellt worden. Also muss Sainz mehr aus sich herausholen, um auf dem Niveau des Monegassen zu fahren, da fehlt schon noch ein Stück.»



«Für mich ist das eine Überraschung, weil Sainz eine sehr gute Saison 2021 gezeigt hat, in Sachen Tempo auf Augenhöhe mit Leclerc und am Ende der Saison mit mehr Punkten als der Monegasse. Aber dann haben wir für 2022 ganz andere Rennwagen bekommen, und damit hat sich Carlos im ersten Saisonteil schwerer getan.»





Kanada-GP, Montreal

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:36:21,757 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,993 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,006

04. George Russell (GB), Mercedes, +12,313

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,168

06. Esteban Ocon (F), Alpine, +23,890

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,247

08. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +26,952

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +29,945

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +38,222

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +43,047

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +44,245

13. Alexander Albon (T), Williams, +44,893

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +45,183

15. Lando Norris (GB), McLaren, +52,145

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +59,978

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:08,180 min

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Crash

Mick Schumacher (D), Haas, Motor

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Getriebe





Fahrer-WM (nach 9 von 22 Rennen)

01. Verstappen 175 Punkte

02. Pérez 129

03. Leclerc 126

04. Russell 111

05. Sainz 102

06. Hamilton 77

07. Norris 50

08. Bottas 46

09. Ocon 39

10. Alonso 18

11. Gasly 16

12. Magnussen 15

13. Ricciardo 15

14. Vettel 13

15. Tsunoda 11

16. Zhou 5

17. Albon 3

18. Stroll 3

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 304 Punkte

02. Ferrari 228

03. Mercedes 188

04. McLaren 65

05. Alpine 57

06. Alfa Romeo 51

07. AlphaTauri 27

08. Aston Martin 16

09. Haas 15

10. Williams 3