Mathias Lauda im Auto von Niki: «Leclerc nicht böse»

Im Rahmen des Grossen Preises von Österreich auf dem Red Bull Ring wird Mathias Lauda einen Ferrari seines Vaters Niki Lauda steuern; jenes Auto, das Charles Leclerc in Monaco beschädigt hat.

Im Vorfeld des historischen Grand Prix von Monaco warf Charles Leclerc einen Ferrari in die Leitschienen, der 48 Jahre zuvor im Fürstentum von Niki Lauda gefahren worden war. Der Zwischenfall passierte in der engen Rascasse-Rechtskurve, nach einem Dreher in langsamem Tempo schlug Leclercs waren rückwärts in die Pistenbegrenzung.

Der Wert dieses Rennwagens (restauriert von Methusalem Racing in Köln) wird von Experten auf acht bis zehn Millionen Euro geschätzt. Die Historie des Fahrzeug wird schon demnächst um eine Facette erweitert: Von 8. bis 10. Juli wird Niki Laudas Sohn Mathias (41) diesen Ferrari 312 B3 im Rahmen des Legenden-Rennens auf dem Red Bull Ring fahren.

Ist der ServusTV-Experte und Ex-DTM-Fahrer Mathias Lauda eigentlich böse, dass Lerclerc den Wagen seines Vater beschädigt hat? «Überhaupt nicht», sagt Lauda. «Ich fand es toll, dass er mit dem Boliden in Monaco gefahren ist.»

Lauda erklärt zum teuren Zwischenfall: «Charles hatte am Unfall keine Schuld. Es gab ein Bremsproblem links vorne, wie Leclerc selber gesagt hat. Den Schaden am Heck konnte man reparieren. Hoffentlich passiert mir nicht dasselbe Missgeschick wie Charles.»





