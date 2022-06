Silverstone-GP Live-Ticker: Verrückte Idee verworfen

Mehrmals in den letzten Jahren geisterte durchs Internet, in Silverstone könnte gegen den Uhrzeigersinn gefahren werden, um das Rennen interessanter zu machen. Wieso das nie passieren wird.

Im Laufe der Zeit kamen zahlreiche Vorschläge auf den Tisch, wie die Formel 1 aufgepeppt werden könnte: Quali-Rennen statt eines normalen Abschlusstrainings (haben wird inzwischen), verkürzte Rennwochenenden (ist verworfen worden), freie Reifenmischungs-Auswahl im Rennen (haben wir auch), unterschiedliche Startzeiten (haben wir) und – verschiedene Pistenvarianten (wie in Bahrain), einschliesslich des Plans, gewisse Strecken entgegen der normalen Richtung befahren zu lassen. So auch in Silverstone.

Natürlich gehört der letzte Punkt in die Sparte verspäteter Aprilscherz. Denn die Sicherheitsexperten des Autosport-Weltverbands FIA arbeiten seit Jahren Hand in Hand mit Piloten und Pistenbetreibern, um unseren Lieblingssport so sicher als möglich zu machen. Und dazu gehören Studien, wo genau und in welcher Grösse Sturzzonen und Barrieren platziert werden müssen.

Stuart Pringle, seit fünf Jahren Geschäftsleiter des Silverstone Circuit, sagte zu dieser Schnapsidee: «Vielleicht hätte ich der Story früher den Saft abdrehen müssen, aber um ehrlich zu sein – die Spekulationen haben Silverstone eine Weile in den Schlagzeilen gehalten, und dagegen lässt sich nichts einwenden. Doch unser Layout ist in aller Sorgfalt ausgelegt und kann nicht einfach auf den Kopf gestellt werden.»

Was ist mit verschiedenen Strecken-Layouts, so wie sie auch in Bahrain möglich sind? Stuart Pringle weiter: «Klar haben wir verschiedene Pistenvarianten, wie den so genannten International Circuit, der gut 3,6 Kilometer lang ist, oder den National Circuit mit 2,6 Kilometern. Aber der International Circuit bietet nur halb so viele Kurven, und die besten davon wären weg. Und beim nationalen Kurs würde den Fahrern wohl schwindelig, sie müssten so viele Runden drehen! Ganz abgesehen davon, dass es eine Regel gibt, wonach ein GP-Kurs mindestens 3,5 Kilometer lang sein muss. Monaco besitzt hier eine Ausnahmebewilligung. Nein, auch eine andere Pistenvariante wurde nie in Betracht gezogen.»

Was am kommenden Wochenende auf dem wunderbaren, 5,891 Kilometer langen Grand-Prix-Kurs alles auf uns zukommt, verfolgen Sie am besten in unserem Live-Ticker – beim Abschlusstraining und beim Rennen. Natürlich haben wir für Sie wie immer auch die wichtigsten Sendetermine von ServusTV, ORF, RTL, Sky und SRF zusammengestellt.





