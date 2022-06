Red Bull Racing: Vertrag mit Jüri Vips beendet

Weil Jüri Vips sich in einem Videospiel-Stream rassistisch geäussert hat, wurde der Red Bull Racing-Reservist zunächst suspendiert. Nun meldet der Rennstall: Der Vertrag mit dem 21-Jährigen aus Tallinn wurde aufgelöst.

Das hatte sich abgezeichnet: Jüri Vips hat bei einem Videospiel-Stream auf dem Portal «Twitch» das N-Wort verwendet und sich auch homophob geäussert. Das sorgte für reichlich Kritik von vielen Formel-1-Fans und das Red Bull Racing Team reagierte umgehend.

«Als Organisation verurteilen wir Beleidigungen jeglicher Art und vertreten eine Null-Toleranz-Einstellung, was rassistisches Verhalten oder entsprechende Äusserungen angeht», betonte das Team in einem entsprechenden Statement. Vips wurde gleich suspendiert und damit von allen Aufgaben entbunden.

Oliver Oakes, Teamchef des Hitech-Rennstalls, für den Vips in der höchsten Nachwuchsklasse Formel 2 bisher angetreten ist, stellte auch gleich klar: ««Ich bin schockiert über diesen Vorfall. Die Aussagen von Jüri sind beleidigend und entsprechen nicht unseren Wertvorstellungen.»

Der junge Este, der neben seiner Tätigkeit als Reservist für den Formel-1-Rennstall auch in der Formel 2 in den Farben von Red Bull unterwegs gewesen war, zeigte sich auf «Instagram» reumütig und erklärte: «Ich bitte uneingeschränkt um Entschuldigung für meine Äusserungen. Meine Wortwahl war inakzeptabel und entspricht nicht den Werten und Prinzipien, für die ich einstehen will. Ich bedaure mein Handeln sehr.»

Die Einsicht kam zu spät, am Dienstagabend teilte das Red Bull Racing Team auf «Twitter» mit: «Nach der Untersuchung eines Online-Zwischenfalls, in den Jüri Vips verwickelt war, hat Red Bull Racing Jüris Vertrag als Test- und Reservefahrer aufgelöst. Das Team duldet keine Form von Rassismus.»

Wie es mit der Karriere des Nachwuchsfahrers weitergehen wird, ist unklar. Vips gehörte seit 2018 zum Red Bull Junior Team. Er bestritt regelmässig Simulator-Sessions für den Formel-1-Rennstall und nahm am ersten freien Training in Spanien im Auto von Sergio Pérez teil.