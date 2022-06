Daniel Ricciardo: «Silverstone liegt mir am Herzen»

Die Vorfreude auf das Rennwochenende in Silverstone ist nicht nur bei Lokalmatador Lando Norris gross. Auch für Daniel Ricciardo ist der Grossbritannien-GP ein ganz besonderes Rennen, wie er erklärt.

Für Lando Norris steht mit dem diesjährigen Rennen in Silverstone das fünfte GP-Heimspiel an. Der McLaren-Pilot erlebte 2019 ein enttäuschendes erstes Heimspiel, das mit einem Ausfall endete. Im darauffolgenden Jahr trugen die GP-Stars wegen der Corona-Krise gleich zwei Rennen auf dem altehrwürdigen Rundkurs aus.

Und Norris sorgte mit den Plätzen 5 und 9 für Wiedergutmachung. Sein bisher bestes Silverstone-Ergebnis fuhr der 22-jährige Brite mit dem vierten Rang im vergangenen Jahr ein. Nun will er wieder vor heimsicher Kulisse glänzen: «Ich freue mich sehr auf mein Heimrennen in Silverstone. Die britischen Fans und die vielen Papaya-T-Shirts und Fahnen zu sehen, während wir um die Strecke fahren, ist immer sehr motivierend für das Team – nichts geht über ein Heimpublikum.»

«Ich freue mich darauf, alle in der Fan-Zone zu sehen und die Atmosphäre aufzusaugen», schwärmt der aktuelle WM-Siebte. Und er verspricht: «Wir haben seit dem letzten Rennen in Kanada hart gearbeitet und als Team verstanden, was wir besser machen müssen. Wir haben jetzt ein gutes Verständnis dafür, und obwohl wir wissen, dass es keine Lösungen gibt, die über Nacht für die Wende sorgen, werden wir unser Bestes geben, um unseren Fans einen Grund zum Jubel zu geben.»

Auch für seinen McLaren-Teamkollegen Daniel Ricciardo ist der Grossbritannien-GP ein besonderer WM-Termin. Er sagt: «Es ist ein Heimrennen für das Team und das bedeutet, dass wir die Unterstützung auf den Tribünen definitiv spüren werden. Es ist auch das Rennen, bei dem ich mein Formel-1-Debüt gegeben habe, also hat es ohnehin einen besonderen Platz in meinem Herzen. Zudem ist es ist auch eine grossartige Rennstrecke, also kann ich es kaum erwarten, auf die Piste zu gehen.»

Mit Blick aufs Rennen fügt der 32-jährige Australier an: «Silverstone bietet einige gute Überholmöglichkeiten, und ich bin gespannt, was wir dort mit diesen neuen Autos anstellen können. Ich freue mich darauf, auf die Strecke zu gehen und hoffentlich vor unserem Heimpublikum wieder in die Punkteränge zu kommen. Wir haben grossartige Fans, deshalb werden wir nichts unversucht lassen, um ihnen etwas zu bieten.»

Kanada-GP, Montreal

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:36:21,757 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,993 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,006

04. George Russell (GB), Mercedes, +12,313

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,168

06. Esteban Ocon (F), Alpine, +23,890

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,247

08. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +26,952

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +29,945

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +38,222

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +43,047

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +44,245

13. Alexander Albon (T), Williams, +44,893

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +45,183

15. Lando Norris (GB), McLaren, +52,145

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +59,978

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:08,180 min

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Crash

Mick Schumacher (D), Haas, Motor

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Getriebe

Fahrer-WM (nach 9 von 22 Rennen)

01. Verstappen 175 Punkte

02. Pérez 129

03. Leclerc 126

04. Russell 111

05. Sainz 102

06. Hamilton 77

07. Norris 50

08. Bottas 46

09. Ocon 39

10. Alonso 18

11. Gasly 16

12. Magnussen 15

13. Ricciardo 15

14. Vettel 13

15. Tsunoda 11

16. Zhou 5

17. Albon 3

18. Stroll 3

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 304 Punkte

02. Ferrari 228

03. Mercedes 188

04. McLaren 65

05. Alpine 57

06. Alfa Romeo 51

07. AlphaTauri 27

08. Aston Martin 16

09. Haas 15

10. Williams 3