Silverstone Live-Ticker: Geniessen, so lange es geht

2019 ist ein Vertrag zwischen der Formel 1 und dem Silverstone-Besitzer BRDC zur Austragung des britischen Grand Prix um fünf Jahre verlängert worden. Aber viele Rennen in Europa sind gefährdet.

Für Zehntausende Fans in England ist es in Pflichttermin, Millionen schalten die Fernseher ein, wenn es heisst – Grosser Preis von Grossbritannien in Silverstone. Aus heutiger Sicht gastiert die Formel 1 bis 2024 auf dem früheren Flugfeld. Der British Racing Drivers’ Club (BRDC) als Besitzer der Rennstrecke hat 2019 mit der Formel 1 ein Abkommen zur Austragung des Traditions-GP um fünf Jahre verlängert.

Aber Formel-1-Geschäftsleiter Stefano Domenicali hat klargemacht: Niemand hat seinen WM-Lauf auf sicher. So sind etwa Monaco und Belgien für 2023 ohne Vertrag, und auch der Grosse Preis von Frankreich gilt als gefährdet. Denn 2023 wird neu in Las Vegas gefahren, dazu erneut in Katar. Ab 2024 wird mit grosser Wahrscheinlichkeit ein Grand Prix von Südafrika zurückkehren.

Der Engländer Damon Hill, Formel-1-Champion von 1996 mit Williams, hat sich schon 2019 Gedanken über die Zukunft seines Heimrennens gemacht: «Jeder im Land liebt den Silverstone-GP. Aber aus irgendwelchen Gründen ist es sehr schwierig, zusätzliche Gelder von der Regierung dafür zu erhalten. Vielleicht ist es nun an der Zeit für eine frische Sichtweise. Vielleicht sollte nun das grössere Bild beachtet werden, und dann würde die Regierung zum Schluss kommen – der Britische Grand Prix ist ein extrem tolles Schaufenster, um unsere Expertise zu zeigen und auf die Brillanz von Grossbritannien im Rennwagenbau hinzuweisen. Hier können wir uns damit brüsten, was wir wirklich können.»

Hill bestätigte damals, dass frühere Gespräche mit der Regierung herzlich wenig ergaben. Einige Worte der Aufmunterung aus London, finanzielle Hilfe der Lokalregierung, Hilfe der Staatslotterie zum Bau eines Rennmuseums. Aber das reicht alles nicht, um jene Summen aufzubringen, welche Länder wie Saudi-Arabien oder Katar für die Formel 1 auf den Tisch blättern. Damon Hill: «Ich kann nur hoffen, Liberty Media versteht die Bedeutung der grossen klassischen Strecken wie Monaco, Monza oder Silverstone.»

Wie das GP-Wochenende von Silverstone 2022 verlaufen wird, darüber halten wir Sie mit unserem beliebten Live-Ticker auf dem Laufenden. Wir haben natürlich für Sie auch die wichtigsten Sendetermine von Sky, RTL, SRF, ServusTV und ORF zusammengefasst.





Britischer Grand Prix im Fernsehen

Freitag, 1. Juli

06.00 Sky Sport F1 – Grand Prix von Aserbaidschan

08.00 Sky Sport F1 – Britischer Grand Prix 2021

10.00 Sky Sport F1 – 25 Jahre Formel 1 bei Sky

11.30 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Aserbaidschan 2022

12.45 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Fahrer

13.45 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

13.45 ServusTV – Beginn Berichterstattung Erstes Training

14.00 Erstes freies Training

15.30 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Monaco 2022

16.30 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Aserbaidschan 2022

16.40 ServusTV – Beginn Berichterstattung Zweites Training

16.45 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

17.00 Zweites freies Training

19.05 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Kanada 2022

20.00 Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

21.30 Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

23.00 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Aserbaidschan 2022

23.15 Sky Sport F1 – Moments of Brilliance: Ayrton Senna

23.30 Sky Sport F1 – GP Confidential



Samstag, 2. Juli

07.30 Sky Sport F1 – Grand Prix von Kanada 2022

09.30 Sky Sport F1 – Britischer Grand Prix 1989

10.15 Sky Sport F1 – Radio Rewind: Grand Prix von Kanada 2022

11.50 Sky Sport F1 – Team Haas NASCAR

12.00 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

12.45 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

12.45 ServusTV – Beginn Berichterstattung Drittes Training

13.00 Drittes freies Training

15.15 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Kanada 2022

15.30 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.55 ServusTV – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.55 SRF2 – Beginn Berichterstattung Qualifying

16.00 Qualifying

17.00 ServusTV – Qualifying Analyse

17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

19.00 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Kanada 2022

19.15 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

19.30 Sky Sport F1 – Radio Rewind: GP Kanada 2022

20.00 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

22.30 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

23.45 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt



Sonntag, 3. Juli

07.00 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

10.35 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

12.20 Sky Sport F1 – Radio Rewind: GP Kanada 2022

13.50 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Aserbaidschan 2022

14.10 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Kanada 2022

14.30 Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

14.35 ServusTV – Vorberichte zum Rennen

15.00 RTL – Countdown zum Rennen

15.20 SRF2 – Vorberichte zum Rennen

15.55 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Rennen

15.55 ServusTV – Beginn Berichterstattung Rennen

15.55 RTL – Beginn Berichterstattung Rennen

15.55 SRF2 – Beginn Berichterstattung Rennen

16.00 Grosser Preis von Grossbritannien

17.45 Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

17.45 ServusTV – Siegerehrung und Highlights

17.45 RTL – Siegerehrung und Highlights

18.05 ServusTV – Rennen Analyse

18.05 ORF1 – Motorhome: Grand Prix von Grossbritannien

18.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

19.00 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

19.30 Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

21.30 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook