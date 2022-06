Max Verstappen: «Müssen vieles richtig hinbekommen»

Im vergangenen Jahr musste Max Verstappen in Silverstone einen harten Einschlag einstecken, in dieser Saison will der Formel-1-Champion auf dem Traditionskurs glänzen. Das wird nicht einfach werden, wie er weiss.

Es war eine der bedeutendsten Szenen im vergangenen Titelkampf: 2021 flog Verstappen in Silverstone in der ersten Rennrunde nach einem unliebsamen Treffen mit dem späteren Rennsieger und Titelrivalen Lewis Hamilton in der schnellen Copse-Kurve ab. Beim Einschlag wirkten 51g auf den Niederländer, der nach dem Crash ins Krankenhaus musste, um sich untersuchen zu lassen.

Der Red Bull Racing-Star hatte Glück im Unglück und blieb abgesehen von einigen Prellungen unverletzt, sein Dienstwagen war aber nicht mehr zu gebrauchen. Die Kollision löste einige Diskussionen aus, schliesslich wurde Hamilton als hauptsächlicher Unfallverursacher zwar bestraft, dennoch konnte der Mercedes-Pilot den Heimsieg feiern.

Trotz der bitteren Pille des Vorjahres freut sich der Champion auf die Rückkehr nach Silverstone, wie er vor dem zehnten Rennwochenende in Grossbritannien beteuert: «Ich freue mich darauf, wieder nach Silverstone zu kommen, denn es ist ein echter WM-Klassiker. Wir haben dort so viele tolle Fans, und es ist auch schön, weil das Rennen so nah an unserem Werk in Milton Keynes stattfindet.»

«Ausserdem ist es auch schön, nach einigen Strassenrennen wieder einmal auf einer klassischen Rennstrecke Gas zu geben», ergänzt der WM-Leader. Gleichzeitig betont er: «Unsere Leistung wird davon abhängen, ob wir eine gute Fahrzeugbalance finden werden. Und wir brauchen auch eine gute Reifenstrategie, da der Reifenabbau hoch ausfallen wird. Wir müssen also vieles richtig hinbekommen, das wird nicht einfach werden.»

Fahrer-WM (nach 9 von 22 Rennen)

01. Verstappen 175 Punkte

02. Pérez 129

03. Leclerc 126

04. Russell 111

05. Sainz 102

06. Hamilton 77

07. Norris 50

08. Bottas 46

09. Ocon 39

10. Alonso 18

11. Gasly 16

12. Magnussen 15

13. Ricciardo 15

14. Vettel 13

15. Tsunoda 11

16. Zhou 5

17. Albon 3

18. Stroll 3

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 304 Punkte

02. Ferrari 228

03. Mercedes 188

04. McLaren 65

05. Alpine 57

06. Alfa Romeo 51

07. AlphaTauri 27

08. Aston Martin 16

09. Haas 15

10. Williams 3