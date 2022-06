Fernando Alonso (Alpine): «Hatten bisher viel Pech»

Für Formel-1-Routinier Fernando Alonso endete das Rennwochenende in Kanada angesichts des starken Qualifying-Auftritts enttäuschend. In Silverstone erwartet er dennoch ein gutes Rennwochenende.

Mit dem zweiten Startplatz erreichte Fernando Alonso beim jüngsten Formel-1-Abschlusstraining in Kanada sein bisher bestes Qualifying-Ergebnis seit 2012. Doch im Rennen hatte der Asturier kein Glück. Der Rennverlauf spielte ihm nicht in die Hände, hinzu kam ein technisches Problem, das ihn bremste. Und am Ende kassierte er auch noch eine Zeitstrafe, die ihn von Platz 7 auf Rang 9 zurückwarf.

Dennoch erklärt der zweifache Weltmeister rückblickend: «Es war gut, ein paar frische Punkte zu holen, auch wenn es natürlich nicht das Ziel war, in jenem Rennen letztlich Neunter zu werden. Aber wir hatten nicht erwartet, dass es im Qualifying für die erste Startreihe reichen würde. Natürlich war ich zufrieden mit meiner dortigen Leistung, denn das Abschlusstraining fand bei schwierigen Bedingungen statt.»

«Das Rennen entwickelte sich dann nicht wie erhofft und wir konnten im Gegensatz zu anderen Fahrern nicht vom virtuellen Safety-Car profitieren. Aber nun müssen wir uns ganz auf Silverstone fokussieren und versuchen, dort eine gute Performance und Standfestigkeit hinzubekommen», fügt der 32-fache GP-Sieger an.

Auf dem britischen Traditionskurs konnte Alonso bereits zwei Siege und vier weitere Podestplätze einfahren. Über das Rennen sagt er: «Es ist ein Klassiker und ein Rundkurs für echte Rennfahrer, au dem wir öfters gute Rennen erlebt haben. Das Wetter ist auch unvorhersehbar, manchmal erlebt man heisse Sommertage, dann regnet es wieder stark und auch der Wind kann sehr heftig werden. Aber egal, was das Wetter macht, ich bin mir sicher, dass wir ein gutes Rennwochenende erleben werden.»

Und mit Blick auf den bisherigen Saisonverlauf betont er: «Bisher verlief die Saison für mich durchwachsen. Wir konnten vor allem im Qualifying zeitweise glänzen. Aber wir hatten bisher auch viel Pech. Neben den Problemen mit der Zuverlässigkeit hatten wir oft auch mit dem Rennverlauf Pech. Aber das Team arbeitet gut und die Leute in den Werken arbeiten hart, um Updates ans Auto zu bringen. Wir geben bei der Entwicklung Gas, auch mit Blick auf die Standfestigkeit, und das sollte uns in eine bessere Lage bringen. Es kommt also noch mehr und wir konnten sehen, dass unser Potenzial gut ist. Ich bin gespannt, wie die kommenden Rennen laufen werden.»

Fahrer-WM (nach 9 von 22 Rennen)

01. Verstappen 175 Punkte

02. Pérez 129

03. Leclerc 126

04. Russell 111

05. Sainz 102

06. Hamilton 77

07. Norris 50

08. Bottas 46

09. Ocon 39

10. Alonso 18

11. Gasly 16

12. Magnussen 15

13. Ricciardo 15

14. Vettel 13

15. Tsunoda 11

16. Zhou 5

17. Albon 3

18. Stroll 3

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 304 Punkte

02. Ferrari 228

03. Mercedes 188

04. McLaren 65

05. Alpine 57

06. Alfa Romeo 51

07. AlphaTauri 27

08. Aston Martin 16

09. Haas 15

10. Williams 3