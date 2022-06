Jain (Ferrari): «Erwarte unterschiedliche Strategien»

Ferrari-Rennstratege Ravin Jain spricht über die Charakteristika des Silverstone-Rundkurses und die Herausforderungen, die auf dem britischen Traditionskurs aus strategischer Sicht gemeistert werden müssen.

Das anstehende Rennwochenende in Silverstone ist nicht nur für die britischen Piloten und Mannschaften ein Heimspiel, auch viele Ingenieure aus den Rennställen, die nicht in Südengland beheimatet sind, bestreiten in diesen Tagen ihr Heimrennen, wie etwa Ravin Jain, der als Rennstratege für Ferrari tätig ist.

Über den historischen Rundkurs sagt der 27-Jährige: «Silverstone ist eine sehr technische und schnelle Strecke, die sich durch schnelle Richtungswechsel auszeichnet, wie etwa bei der berühmten Kurvenfolge Maggotts-Becketts-Chapel, die zu den schnellsten im Formel-1-Kalender gehört. Dieser schnelle Charakter und das Fehlen vieler langsamer Kurven bedeutet, dass es sich um eine der am wenigsten anspruchsvollen Strecken für die Bremsen handelt.»



«Da die Strecke mitten in der englischen Landschaft liegt, ist sie recht flach und weist nur geringe Höhenunterschiede auf, ist aber sehr offen und exponiert, so dass sich der Wind oft auf die Fahrzeugbalance auswirkt. Der neu asphaltierte Asphalt ist jetzt drei Jahre alt und hat eine gute Haftung, was bedeutet, dass die Fahrer ihre Autos am Limit bewegen können», beschreibt Jain weiter.

Auf die Frage, welche besonderen Herausforderungen die Strategen beim Grossbritannien-GP meistern müssen, erklärt der Ingenieur aus London: «Pirelli hat die härtesten Reifenmischungen dabei, dennoch erwarten wir, dass der Reifenabbau eine wichtige Rolle bei der Anzahl der Stopps im Rennen spielen wird.»

«Mit einer einzigartigen Boxengassen-Einfahrt, welche die letzten beiden Kurven ausspart, ist die verlorene Zeit für einen Reifenwechsel recht kurz, und in Verbindung mit zwei DRS-Zonen sind Überholmanöver möglich, so dass wir am Sonntag einige unterschiedliche Strategien erwarten», fährt Jain fort. Und er ergänzt: «Der britische Sommer ist auch für seine Wetterkapriolen bekannt. Regen, Sonnenschein und alles, was dazwischen liegt, sind an ein und demselben Wochenende keine Seltenheit! Die Teams und Strategen müssen auf jede Art von Wetter reagieren können.»

Fahrer-WM (nach 9 von 22 Rennen)

01. Verstappen 175 Punkte

02. Pérez 129

03. Leclerc 126

04. Russell 111

05. Sainz 102

06. Hamilton 77

07. Norris 50

08. Bottas 46

09. Ocon 39

10. Alonso 18

11. Gasly 16

12. Magnussen 15

13. Ricciardo 15

14. Vettel 13

15. Tsunoda 11

16. Zhou 5

17. Albon 3

18. Stroll 3

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 304 Punkte

02. Ferrari 228

03. Mercedes 188

04. McLaren 65

05. Alpine 57

06. Alfa Romeo 51

07. AlphaTauri 27

08. Aston Martin 16

09. Haas 15

10. Williams 3