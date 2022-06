Mick Schumacher über Silverstone: «Sollte gut laufen»

Haas-Pilot Mick Schumacher musste in Kanada nach der besten Qualifying-Leistung seiner GP-Karriere eine Enttäuschung einstecken. Nun steht das Rennen auf dem Silverstone Circuit an, auf dem er bereits glänzen konnte.

In Kanada kam Mick Schumacher zum zweiten Mal in diesem Jahr nicht ins Ziel, und der technisch bedingte Ausfall war besonders bitter, denn am Vortag hatte der Haas-Pilot mit dem sechsten Startplatz bei schwierigen Bedingungen noch sein bisher bestes Qualifying-Ergebnis in der Formel 1 erzielt.

Die bittere Pille ist verdaut und nun konzentriert sich der Deutsche ganz auf das anstehende Rennwochenende auf dem Silverstone Circuit, auf dem er in den Nachwuchsklassen bereits starke Auftritte bejubeln konnte. In seinem zweiten Formel-3-Jahr gewann er auf de britischen Traditionskurs ein Rennen und auch im zweiten Formel-2-Jahr stand er einmal als Zweiter auf dem Silverstone-Podest.

Weniger erfolgreich fiel sein erster Formel-1-Auftritt auf der englischen Piste aus: Im Sprint und im GP kam er jeweils auf Position 18 ins Ziel. Doch davon lässt sich Schumacher genauso wenig entmutigen wie vom jüngsten Technikpech. Er betont: «Am Sonntag in Kanada sah es aus, als würde es der Tag werden, an dem ich meine ersten WM-Punkte sammle.»

«Das Tempo stimmte, und ich hoffe, dass es hier ohne Probleme hoffentlich reichen wird», fügte der 23-Jährige an. «Das Auto sollte besser sein mit dem mittleren Abtriebsniveau, das hier erforderlich ist. Es sollte also gut laufen», machte sich der WM-Neunzehnte Mut.

