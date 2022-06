GP-Sieger Sergio Pérez: «Das will ich geradererücken»

Sergio Pérez nach seinem Patzer in der Montreal-Qualifikation

GP-Sieger Sergio Pérez ist im Qualifying zum Kanada-GP von der Bahn gerutscht und im Rennen wegen Getriebeschadens ausgefallen. Der Mexikaner: «Ich habe mir für Silverstone viel vorgenommen.»

Es war nicht das Wochenende von Sergio Pérez: Im Abschlusstraining zum Grossen Preis von Kanada auf dem Circuit Gilles Villeneuve schlitterte der Mexikaner von der glitschigen Bahn, im Rennen schied er wegen Getriebedefekts aus.

Der 222-fache GP-Teilnehmer sagt: «Es ist nie einfach, nach einem verpatzten Wochenende ins nächste zu gehen. Ich will Einiges geraderücken. Als Team haben wir einen tollen Lauf mit sechs Siegen in Folge, und mein Ziel besteht darin, in England das beste aus meinen Möglichkeiten zu machen.»

«In Kanada hatte ich zum ersten Mal in dieser Saison das Gefühl, dass ich mit meinem Rennwagen nicht Eins bin. Jetzt will ich aufs Siegerpodest zurück.»

Pérez und Silverstone: Das ist keine Liebesgeschichte. Als bestes Ergebnis hat «Checo» im Jahr 2016 einen sechsten Platz erobert.

«Danke an die Erinnerung», sagt Sergio mit schmalem Lächeln. «Es stimmt, es lief mir hier nicht immer gut. Aber die Strecke sollte uns in diesem Jahr liegen, und ich gehe davon aus, dass wir guten Speed zeigen können. Aber ich würde unsere Gegner nie unterschätzen. Ein Spaziergang wird das keiner. Zudem sollten wir nicht vergessen, dass das Wetter immer wieder verrückt spielen kann.»





Kanada-GP, Montreal

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:36:21,757 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,993 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,006

04. George Russell (GB), Mercedes, +12,313

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,168

06. Esteban Ocon (F), Alpine, +23,890

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,247

08. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +26,952

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +29,945

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +38,222

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +43,047

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +44,245

13. Alexander Albon (T), Williams, +44,893

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +45,183

15. Lando Norris (GB), McLaren, +52,145

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +59,978

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:08,180 min

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Crash

Mick Schumacher (D), Haas, Motor

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Getriebe





Fahrer-WM (nach 9 von 22 Rennen)

01. Verstappen 175 Punkte

02. Pérez 129

03. Leclerc 126

04. Russell 111

05. Sainz 102

06. Hamilton 77

07. Norris 50

08. Bottas 46

09. Ocon 39

10. Alonso 18

11. Gasly 16

12. Magnussen 15

13. Ricciardo 15

14. Vettel 13

15. Tsunoda 11

16. Zhou 5

17. Albon 3

18. Stroll 3

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 304 Punkte

02. Ferrari 228

03. Mercedes 188

04. McLaren 65

05. Alpine 57

06. Alfa Romeo 51

07. AlphaTauri 27

08. Aston Martin 16

09. Haas 15

10. Williams 3