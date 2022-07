Carlos Sainz (Ferrari): «Ich habe keine Angst mehr»

Der Spanier Carlos Sainz setzte beim Kanada-GP Weltmeister Max Verstappen gewaltig unter Druck. Der Ferrari-Fahrer sagt, wieso er sich im roten Rennwagen endlich wieder nach Wunsch entfalten kann.

Für den langjährigen GP-Piloten und heutigen Sky-Experten Martin Brundle steht fest: «Carlos Sainz gewinnt in diesem Jahr seinen ersten Grand Prix. Er braucht nur ein wenig Glück.»

In Montreal hätte das um ein Haar geklappt. Formel-1-Champion Max Verstappen musste schon seine ganze Fahrkunst aufbringen, um den Ferrari-Fahrer hinter sich zu halten.

Nach gutem Saisonbeginn (Zweiter in Bahrain, Dritter in Saudi-Arabien), aber einem darauffolgenden Tief (Ausfall in Melbourne, Ausfall in Imola) hat sich Sainz gefangen – Dritter in Miami, Vierter in Spanien, Zweiter in Monaco, Zweiter in Kanada. Vor allem jedoch ist der tolle Speed zurück, der es ihm 2021 erlaubte, in der WM Fünfter zu werden und Charles Leclerc hinter sich zu lassen (WM-Siebter).

Der 27-jährige Madrilene bestätigt: «Ich spürte, dass es mir von Rennen zu Rennen besser gelingt, die Abstimmung des Autos auf meine Bedürfnisse zu trimmen. Ich wollte nicht ans WM-Klassement denken, sondern mich alleine darauf konzentrieren, das Set-up zu verfeinern. In Kanada war ich vom ersten Training an auf Speed, im Rennen konnte ich nach Herzenlust attackieren, ich hatte keine Angst mehr, das Auto aus der Kontrolle zu verlieren, wie das noch in Spanien gewesen war.»



«Das Rennen von Kanada war ein Turbo für mein Selbstvertrauen, endlich konnte ich wieder zeigen, was ich wirklich kann. Silverstone wird eine gute Messlatte sein für meine Fortschritte. Denn hier finden wir Kurven wie in Barcelona, und dort hatte ich Mühe, das Beste aus dem Wagen zu holen. Ich bin gespannt zu erleben, wie das hier in England geht.»





Kanada-GP, Montreal

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:36:21,757 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,993 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,006

04. George Russell (GB), Mercedes, +12,313

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,168

06. Esteban Ocon (F), Alpine, +23,890

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,247

08. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +26,952

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +29,945

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +38,222

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +43,047

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +44,245

13. Alexander Albon (T), Williams, +44,893

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +45,183

15. Lando Norris (GB), McLaren, +52,145

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +59,978

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:08,180 min

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Crash

Mick Schumacher (D), Haas, Motor

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Getriebe





Fahrer-WM (nach 9 von 22 Rennen)

01. Verstappen 175 Punkte

02. Pérez 129

03. Leclerc 126

04. Russell 111

05. Sainz 102

06. Hamilton 77

07. Norris 50

08. Bottas 46

09. Ocon 39

10. Alonso 18

11. Gasly 16

12. Magnussen 15

13. Ricciardo 15

14. Vettel 13

15. Tsunoda 11

16. Zhou 5

17. Albon 3

18. Stroll 3

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 304 Punkte

02. Ferrari 228

03. Mercedes 188

04. McLaren 65

05. Alpine 57

06. Alfa Romeo 51

07. AlphaTauri 27

08. Aston Martin 16

09. Haas 15

10. Williams 3