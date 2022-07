Österreich-GP in Spielberg: 300.000 Fans erwartet

Das Formel-1-Rennwochenende auf dem Red Bull Ring rückt näher. Und die Vorbereitungen für das Spektakel in der Steiermark schreiten voran, wie Erich Wolf, Geschäftsführer des Projekts Spielberg, bestätigt.

Nach dem sensationellen Doppelsieg im letzten Jahr ist Max Verstappen beim nächsten Heimrennen seines Red Bull Racing Teams einmal mehr der Top-Favorit für den Sieg beim Österreich-GP. Für die elfte WM-Runde in diesem Jahr werden 300.000 Fans erwartet, damit bahnt sich ein Zuschauerrekord in Spielberg an. Erich Wolf, Geschäftsführer des Projekts Spielberg, erklärte im «ORF»-Interview: «Wir erwarten mehr als 35.000 Fans aus Holland, das ist die sogenannte orange Armee, und manche sagen, dass halb Holland da ist.»

«Natürlich sind wir sehr froh, dass die Begeisterung in den Niederlanden dafür sorgt, dass diese Fans nach Österreich kommen. Und sie wollen natürlich einen Sieger sehen», fügte Wolf an. Die Zuschauer erwartet ein umfangreiches Unterhaltungsprogramm auf und neben der Strecke. Zwei Fan-Zonen, Live-Auftritte und Ausstellungen, sowie die «Legends Parade» sorgen dafür, dass keine Langeweile aufkommt.

Am meisten haben die F1-Anhänger darauf gewartet, ihren Idolen wieder ganz nah zu sein: Beim «Meet the Drivers» mit den Stars der Königsklasse wird dieser Traum wahr! Zudem findet der «Styrian Green Carpet», auf dem die Teamchefs und Piloten von den Fans empfangen werden – nach zwei Jahren in virtueller Form – erstmals wieder von Angesicht zu Angesicht statt.

Auch über dem Red Bull Ring gibt es viel Action: Die Flying Bulls und die Österreichischen Luftstreitkräfte erweisen der Formel 1 und den Besuchern am Red Bull Ring mit beeindruckenden Darbietungen die Ehre. Alle Informationen zu den Side Events gibt auf der offiziellen Website des Red Bull Rings.

Bei der An- und Abreise setzen die Organisatoren auf Nachhaltigkeit, wie Wolf betont: «Wir haben da viele Systeme in Betrieb. Insbesondere für die Anreise empfehlen wir die drei B – Bahn, Bus, Bike, also Fahrrad. Und da gibt es viele Möglichkeiten, die wir geschaffen haben, auch Rad-Parkplätze, dort gibt es sogar auch Servicemöglichkeiten für die Räder. Wir haben alle Vorbereitungen getroffen, dass die Anreise problemlos erfolgt, und natürlich soll auch die Abreise reibungslos vonstatten gehen, sodass niemand im Stau stehen muss.» Alle Informationen zu den Tickets und zur Anreise gibt es im Netz.

Auch die Vorbereitungen für das am 21. August 2022 stattfindende MotoGP-Wochenende laufen auf Hochtouren. Wolf sagt: «Wie man so schön sagt, nach dem Ereignis ist vor dem Ereignis. Etwa sechs Wochen später haben wir die MotoGP hier, und wir sind natürlich gespannt und hoffen, dass auch hier viele Zuschauer kommen.»