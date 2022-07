Max Verstappen (Red Bull Racing/4.): «Alles anders»

Formel-1-Champion Max Verstappen beendet den ersten Trainingtag auf Rang 4. Der Niederländer glaubt nicht daran, dass wir in Silverstone das wahre Kräfteverhältnis erlebt haben.

Das erste Training zum britischen Grand Prix in Silverstone war eine Stunde zum Vergessen: ein Teil der Traditionsbahn trocken, der andere nass, nutzlos. Entsprechend wenige Fahrer liessen sich für gezeitete Runden auf der Strecke blicken.

Etwas aussagekräftiger das zweite Training: Sergio Pérez und Max Verstappen gierten darauf, die Verbesserungen am Red Bull Racing RB18 auszuloten – leichtere und windschlüpfigere Motorverkleidung, anderer Boden und verbesserte Lufteinlässe der Vorderradbremsen.

Aber was die jüngsten Evo-Teile am RBR-Renner wirklich wert sind, ist noch nicht richtig einzuordnen. Die Ränge 4 (Max Verstappen) und Sergio Pérez (7) dürfen nicht widerspiegeln, welchen Speed die Autos auf dem früheren Flugfeld zeigen können.

Der 26-fache GP-Sieger Max Verstappen sagt: «Es ist nie ganz einfach, in ein solches Training zu gehen, ohne auf die Erfahrung aus den ersten 60 Minuten zurückgreifen zu können. Auf diese Weise ist das zweite Training eher mutmassen, aber wir wissen, woran wir arbeiten müssen. Wir hören auch, dass es morgen wieder regnet, dann ist ohnehin alles wieder anders.»



«Wir hatten kein tolles Training, aber auch kein schlechtes. Was wir bereits wissen – das Reifen-Management wird erneut eine ganz wichtige Rolle spielen.»



Macht Verstappen die gute Zeit von Carlos Sainz Sorgen? «Nein, uns war von Anfang an klar, dass Ferrari hier sehr stark sein würde.»





2. Training, Silverstone

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:28,942 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:29,105

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:29,118

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29,149

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:29,404

06. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:29,695

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:29,753

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:29,799

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:29,902

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:29,942

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:30,000

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:30,057

13. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:30,238

14. Alex Albon (T), Williams, 1:30,263

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:30,271

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:30,338

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:30,480

18. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:30,510

19. Mick Schumacher (D), Haas, 1:30,609

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:31,326





Erstes Training, Silverstone

01. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:42,249

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:42,781

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:42,967

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:43,801

05. Mick Schumacher (D), Haas, 1:43,895

06. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:46,171

07. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:48,161

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:51,243

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:51,373

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:59,168

11. George Russell (GB), Mercedes, ohne Zeit

12. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, ohne Zeit

13. Esteban Ocon (F), Alpine, ohne Zeit

14. Fernando Alonso (E), Alpine, ohne Zeit

15. Alexander Albon (T), Williams, ohne Zeit

16. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, ohne Zeit

17. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, ohne Zeit

18. Lando Norris (GB), McLaren, ohne Zeit

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, ohne Zeit

20. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, ohne Zeit