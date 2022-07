Mick Schumacher: «Nicht so einfach wie erwartet»

Haas-Pilot Mick Schumacher war einer der zehn Piloten, die im ersten Silverstone-Training eine gezeitete Runde drehten. Der Deutsche war dabei der Fünftschnellste. In der zweiten Session landete er auf Platz 19.

Die meisten Fahrer drehten in der ersten Trainingsstunde zum Grossbritannien-GP kaum Runden, nur die Hälfte des Feldes liess sich überhaupt eine Rundenzeit notieren. Auch Mick Schumacher beschränkte sich auf drei Runden, stellte aber dennoch eine – nicht sehr repräsentative –Rundenzeit auf, mit der er den fünften Platz belegte.

In der zweiten Session herrschten wieder trockene Bedingungen und da alle Fahrer und Teams erpicht darauf waren, die verlorene Zeit nachzuholen, war entsprechend viel los. Schumacher schaffte 29 Umläufe und belegt am Ende den 19. Platz. Nur Williams-Pilot Nicholas Latifi war noch langsamer als der Deutsche, dem 1,667 sec auf die Bestzeit von Carlos Sainz fehlten.

Der Haas-Pilot fasste nach dem Ende des zweiten Trainings zusammen: «Es war nicht ganz so einfach, wie wir es erwartet haben. Einige Teams haben ein paar Upgrades mitgebracht, aber wir werden im Qualifying sehen, wo wir stehen. Wir wissen, was wir zu tun haben. Wir haben eine klare Richtung, was die Abstimmung angeht, und auf meiner schnellsten Runde liess ich in Kurve 15 eine Menge Zeit liegen.»

Haas-Teamchef Günther Steiner erklärte seinerseits: «Das zweite Training lief ziemlich gut für uns. Wir haben viele Runden gedreht, unsere Arbeit gemacht und wissen, was wir zu tun haben. Auch wenn unsere Position nicht die beste ist, sind wir für den Samstag sehr positiv gestimmt. Das erste Training war offensichtlich nicht sehr relevant. Wir sind nur rausgefahren, um sicherzustellen, dass das Auto so funktioniert, wie es sollte. Aber mit den wechselhaften Bedingungen konnten wir keine wirklichen Fortschritte bei der Abstimmung des Autos machen.»

2. Training, Silverstone

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:28,942 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:29,105

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:29,118

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29,149

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:29,404

06. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:29,695

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:29,753

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:29,799

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:29,902

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:29,942

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:30,000

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:30,057

13. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:30,238

14. Alex Albon (T), Williams, 1:30,263

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:30,271

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:30,338

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:30,480

18. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:30,510

19. Mick Schumacher (D), Haas, 1:30,609

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:31,326