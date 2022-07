Schmuck-Verbot der FIA: Lewis Hamilton knickt ein

Der Machtkampf zwischen Formel-1-Rennleiter Niels Wittich und Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton ist zu Ende: Der Engländer hat sein Nasen-Piercing vor dem Trainingseinsatz herausgenommen.

Aufmerksame Formel-1-Fans hatten es nicht vergessen: Am GP-Wochenende von Silverstone wird das Schmuck-Verbot des Autosport-Weltverbands FIA umgesetzt. Will heissen – wer im Rennwagen Schmuck trägt, muss mit einer Geldstrafe, im Wiederholungsfall mit einer Sperre rechnen. Formel-1-Rennchef Niels Wittich, auch für die Sicherheit der GP-Piloten verantwortlich, besteht auf dieses Verbot, weil er Schmuck bei einem Unfall als Sicherheitsrisiko einstuft.

In Silverstone fiel auf, dass der 103-fache GP-Sieger Lewis Hamilton am Donnerstag mit Nasenzierde auftauchte, am Freitag jedoch ohne, als er in den Rennwagen einstieg.

Seit Wochen pochten die Regelhüter darauf, dass im Rennwagen kein Schmuck getragen werden darf, aus Trotz tauchte Lewis Hamilton zur Medienkonferenz in Miami über und über mit Bling-Bling behangen auf, von drei Uhren ganz zu schweigen. Es hiess in Miami, bis einschliesslich des Spanien-GP werde da ein Auge zugedrückt, danach jedoch werde das Verbot konsequent umgesetzt – mit Geldstrafen, notfalls mit einer Sperre.

Das passierte nicht, denn Hamilton führte ins Feld, ein Teil seines Schmucks lasse sich nicht so einfach entfernen. Also wurde eine Übergangsfrist vereinbart: Bis Ende Juni wurde ein Auge zugedrückt, aber nicht länger.

Der siebenfache Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton sagte in Florida: «Wenn es wirklich um Sicherheit geht, wieso bin ich dann 16 Jahre Formel 1 gefahren, ohne dass das Tragen von Schmuck je thematisiert wurde?»



Lewis Hamilton in Monte Carlo: «Ich finde, wir verbringen zu viel Zeit mit dieser Diskussion. Meiner Ansicht nach habe ich an den vergangenen GP-Wochenenden alles zum Thema gesagt.»



In Silverstone meinte Hamilton am Donnerstag auf die Frage, was denn nun in Sachen Schmucktragen Sache sei: «Ich finde es ein wenig verrückt, dass wir über so etwas diskutieren, bei allem, was in der Welt abgeht. Ich glaube noch immer, dass wir in der Formel 1 Wichtigeres zu diskutieren hätten. Ich fahre an diesem Wochenende, ich arbeite mit der FIA, und ich stufe das Ganze als nicht übermässig wichtig ein.»



Das Tragen von Eheringen bleibt den Fahrern übrigens erlaubt.





2. Training, Silverstone

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:28,942 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:29,105

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:29,118

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29,149

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:29,404

06. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:29,695

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:29,753

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:29,799

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:29,902

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:29,942

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:30,000

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:30,057

13. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:30,238

14. Alex Albon (T), Williams, 1:30,263

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:30,271

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:30,338

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:30,480

18. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:30,510

19. Mick Schumacher (D), Haas, 1:30,609

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:31,326





Erstes Training, Silverstone

01. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:42,249

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:42,781

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:42,967

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:43,801

05. Mick Schumacher (D), Haas, 1:43,895

06. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:46,171

07. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:48,161

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:51,243

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:51,373

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:59,168

11. George Russell (GB), Mercedes, ohne Zeit

12. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, ohne Zeit

13. Esteban Ocon (F), Alpine, ohne Zeit

14. Fernando Alonso (E), Alpine, ohne Zeit

15. Alexander Albon (T), Williams, ohne Zeit

16. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, ohne Zeit

17. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, ohne Zeit

18. Lando Norris (GB), McLaren, ohne Zeit

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, ohne Zeit

20. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, ohne Zeit