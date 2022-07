Nelson Piquet ätzte auch gegen Rosberg: «Wertlos»

Der dreifache Formel-1-Champion Nelson Piquet hat sich nicht nur bei Lewis Hamilton in der Wortwahl vergriffen, sondern er äusserte sich auch abfällig über die Rennfahrer Keke und Nico Rosberg.

Noch immer geben die Aussagen des früheren Formel-1-Stars Nelson Piquet hier in Silverstone viel zu reden. Der British Racing Drivers’ Club (BRDC), Besitzer der Traditions-Rennstrecke Silverstone, hat inzwischen dem Brasilianer die Ehrenmitgliedschaft entzogen. Die FIA hat nicht bestätigt, dass Piquet nach seinen abschätzigen Aussagen über Lewis Hamilton ein Fahrerlagerverbot erhalten habe. Das sei Sache der Formel 1, nicht Angelegenheit des Autosport-Weltverbands, hiess es auf Anfrage. Es wäre das erste Mal, dass einem Formel-1-Weltmeister der Zugang zum Fahrerlager verwehrt werden würde.

Lewis Hamilton ist nicht der einzige Fahrer, der vom 69-jährigen Piquet im Vodcast «Motorsports Talk» vom November 2021 beleidigt worden ist. In dieser Sendung hat der 23-fache GP-Sieger Piquet seinen früheren Pistenrivalen Keke Rosberg als «wertlos» bezeichnet, und er legte noch einen drauf: Kekes Sohn Nico Rosberg seit 2016 bei Mercedes nur deshalb Weltmeister geworden, weil Hamilton in jener Saison ziemlich schlecht gefahren sei und ihm, Nico, quasi den Hintern hingehalten habe – eine unmissverständlich homophobe Bemerkung.

Auch Martin Brundle ist fassungslos über die Aussagen des Brasilianers. Mitte der 1980er bis Anfang der 1990er Jahre fuhr der Engländer gegen Piquet in der Königsklasse. «Ich kenne ihn seit vierzig Jahren», sagt der GP-Experte der britischen Sky. «Rotzfrech war er schon immer, mit Anzüglichkeiten etwa über die Ehefrau von Nigel Mansell oder über Ayrton Senna.»



Piquet bezeichnete damals seinen Williams-Stallgefährten Nigel Mansell als ungebildet, dessen Frau als hässlich, und er teilte auch gegen Enzo Ferrari aus: «Der ist senil.»



Was Martin Brundle nicht versteht: «Warum um alles in der Welt muss Nelson solche Dinge sagen? Ich bin enttäuscht von Nelson, dass er das Bedürfnis hat, sich so auszudrücken.»





2. Training, Silverstone

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:28,942 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:29,105

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:29,118

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29,149

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:29,404

06. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:29,695

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:29,753

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:29,799

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:29,902

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:29,942

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:30,000

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:30,057

13. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:30,238

14. Alex Albon (T), Williams, 1:30,263

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:30,271

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:30,338

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:30,480

18. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:30,510

19. Mick Schumacher (D), Haas, 1:30,609

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:31,326





1. Training, Silverstone

01. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:42,249

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:42,781

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:42,967

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:43,801

05. Mick Schumacher (D), Haas, 1:43,895

06. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:46,171

07. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:48,161

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:51,243

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:51,373

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:59,168

11. George Russell (GB), Mercedes, ohne Zeit

12. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, ohne Zeit

13. Esteban Ocon (F), Alpine, ohne Zeit

14. Fernando Alonso (E), Alpine, ohne Zeit

15. Alexander Albon (T), Williams, ohne Zeit

16. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, ohne Zeit

17. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, ohne Zeit

18. Lando Norris (GB), McLaren, ohne Zeit

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, ohne Zeit

20. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, ohne Zeit