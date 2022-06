Max Verstappen: «Nelson Piquet ist kein Rassist»

Formel-1-Champion Max Verstappen spricht über die Affäre Piquet–Hamilton: «Ich kenne Nelson ein wenig genauer als die meisten Menschen, die ihn nun kritisieren. Ich weiss – er ist kein Rassist.»

Natürlich kommt Red Bull Racing-Star Max Verstappen in England nicht darum herum, über Nelson Piquets Bemerkung über Lewis Hamilton und die heftigen Reaktionen darauf zu sprechen. Nelson Piquet hat dazu Stellung bezogen, nun ist es am Weltmeister, darüber zu sprechen, wo er doch mit Kelly Piquet liiert ist und Nelson als «meinen Schwiegervater» bezeichnet.

Max Verstappen sagt im Fahrerlager des Silverstone Circuit: «Jeder von uns ist gegen Rassismus. Und das Wort, das in diesem Zusammenhang benutzt wurde, hat eben in der brasilianisch-portugiesischen Sprache eine Doppelbedeutung und kann gerade in unserer Zeit sehr schnell als beleidigend verstanden werden. Die Lösung ist simpel: das Wort nicht nutzen.»

«Ich kenne Nelson ein wenig genauer als die meisten Menschen, die ihn nun kritisieren. Ich weiss – er ist kein Rassist. Um genau zu sein, ist er ein netter, entspannter Kerl. Um zu vermeiden, was jetzt passiert, ist es am besten, auf jede Form von Bemerkung zu verzichten, welche von Menschen als abschätzig verstanden werden kann. Das ist etwas, das über Nelson und Lewis hinausgeht und für alle Leute gelten sollte.»

«Ich habe mich mit Lewis nicht darüber unterhalten. Er weiss, wie ich denke und dass ich alle seine Bestrebungen gegen Rassismus unterstütze, das gilt auch für die Aktionen der Formel 1. Ich habe auch nicht mit Nelson gesprochen. Ich meine, er ist alt genug zu wissen, was er tut. Wer von euch ruft schon den Schwiegervater an und sagt: ’Hey, das war aber nicht korrekt!’ Das weiss er selber, und das hat seine Reaktion ja auch gezeigt. Er hat eingesehen, dass dieses Wort unweise gewählt war, dann muss ich ihm das nicht auch noch unter die Nase reiben.»



Was sagt Max dazu, dass die Formel 1 Nelson Piquet künftig den Zugang zum Fahrerlager verweigern will? Max findet: «Ich weiss nicht, ob das offiziell ist. Im Übrigen bin ich der Ansicht – man verbessert die Situation nicht, indem man Leute aussperrt. Man muss über Missstände sprechen und sich dann darauf konzentrieren, etwas besser zu machen. Kommunikation ist extrem wichtig; jemanden auszuschliessen, hilft das gar nichts.»





Kanada-GP, Montreal

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:36:21,757 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,993 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,006

04. George Russell (GB), Mercedes, +12,313

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,168

06. Esteban Ocon (F), Alpine, +23,890

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,247

08. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +26,952

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +29,945

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +38,222

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +43,047

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +44,245

13. Alexander Albon (T), Williams, +44,893

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +45,183

15. Lando Norris (GB), McLaren, +52,145

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +59,978

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:08,180 min

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Crash

Mick Schumacher (D), Haas, Motor

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Getriebe





Fahrer-WM (nach 9 von 22 Rennen)

01. Verstappen 175 Punkte

02. Pérez 129

03. Leclerc 126

04. Russell 111

05. Sainz 102

06. Hamilton 77

07. Norris 50

08. Bottas 46

09. Ocon 39

10. Alonso 18

11. Gasly 16

12. Magnussen 15

13. Ricciardo 15

14. Vettel 13

15. Tsunoda 11

16. Zhou 5

17. Albon 3

18. Stroll 3

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 304 Punkte

02. Ferrari 228

03. Mercedes 188

04. McLaren 65

05. Alpine 57

06. Alfa Romeo 51

07. AlphaTauri 27

08. Aston Martin 16

09. Haas 15

10. Williams 3