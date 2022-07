Losail Circuit: Bauarbeiten beginnen im Sommer

Am Layout der 5,380 km langen Strecke in Doha wird sich nichts ändern

Der Losail International Circuit in Doha/Katar wird in diesem Jahr umgebaut. Es wird jedenfalls die gesamte Boxenanlage samt Boxengasse und Fahrerlager auf die andere Fahrbahnseite nach rechts transferiert.

Der Losail International Circuit in Doha/Katar wird für die Saison 2023 kräftig umgebaut, um die Wünsche der Formel-1-Vertragspartner von Liberty Media mit CEO Stefano Domenicali zu erfüllen.

Wegen der Covid-19-Seuche ist 2021 erstmals ein Formel-1-GP in Doha ausgetragen worden, doch die Infrastruktur reichte den F1-Verantwortlichen nur für diesen Ausweichtermin, sie drückten wegen der vielen GP-Absagen in Asien ein Auge zu. 2022 fehlt der Losail Circuit jedoch im F1-Kalender.

Inzwischen wurde allerdings ein 10-Jahres-Vertrag mit den Katari vereinbart, deshalb muss die Infrastruktur in Losail an die üblichen Standards angepasst werden – wie sie in Abu Dhabi, Bahrain und Saudi-Arabien im Mittleren Osten bereits vorzufinden sind.

In Katar wurde bisher wegen der Formel 1 im vergangenen Jahr die Boxengassen-Einfahrt angepasst, zudem wurden in einigen Kurven doppelte Randsteine gelegt (vor allem innen) und die Banden sind an vielen Stellen verstärkt worden.

Auf dem Losail Circuit wird der Motorrad-GP erst im Oktober 2023 relativ zeitnah zum Formel-1-GP stattfinden, denn das bisherige Fahrerlager auf der rechten Seite der Start-Ziel-Geraden wird zu einem monströsen VIP-Village umgebaut.

Die Haupttribüne, die bisher in Fahrtrichtung links auf der Zielgeraden platziert war, wird gegenüber auf der rechten Seite der Rennstrecke neu errichtet. Der Aufwand beim Tribünenbau hält sich in Grenzen, denn auch bisher existieren nur 8000 Tribünenplätze. Wegen der Hitze scheuen die meisten Fans einen Besuch des Katar-GP.

Die Bauarbeiten in Losail beginnen bereits jetzt im Sommer. In der Formel 1 ist noch nicht entschieden, on der Katar-GP im Frühjahr geplant wird, weil bisher nicht absehbar ist, wie lange die Baumaßnahmen dauern. Voraussichtlich wird der F1-Termin vorsichtshalber in den Herbst verschoben, auch wenn er dann zeitlich in die Nähe des MotoGP-Events rücken wird.

Am Strecken-Layout auf dem 5,380 km langen und mit 16 Kurven gespickten Losail Circuit (eröffnet am 30. September 2004) in Doha wird sich hingegen wenig ändern. «Es wird praktisch identisch bleiben», war beim Assen-GP bei der Dorna zu hören. Aber es werden voraussichtlich die Asphalt-Auslaufzonen vergrössert.