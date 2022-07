FP3 Silverstone: Verstappen vorn, Schumacher auf P9

Formel-1-Champion Max Verstappen war in der letzten freien Trainingsstunde auf dem Silverstone Circuit der Schnellste, auch Mick Schumacher konnte glänzen. Er drehte die neuntschnellste Runde.

Bei kühlen 17 Grad Celsius Aussen- und 24 Grad Strecken-Temperatur nahmen die GP-Stars in Silverstone die dritte und letzte freie Trainingsstunde in Angriff. Sowohl Alpine als auch Aston Martin hielt am Update fest, das die klugen Köpfe der Teams für die zehnte WM-Runde ausgetüftelt hatten. Dabei hatten beide Teams am Vortag noch Schäden an den Autos von Esteban Ocon und Sebastian Vettel bekundet.

Doch der Zeitgewinn war offenbar gross genug, um die gleiche Spezifikation wie am Vortag zu fahren. Das Mercedes-Team tat es den beiden Konkurrenten gleich, Ingenieur Andrew Shovlin bestätigte nach dem zweiten Training: «Wir haben nichts Beunruhigendes gesehen, also werden wir für den Rest des Wochenendes mit dieser Spezifikation weitermachen.»

In den ersten 20 Minuten gab Ferrari-Star Charles Leclerc das Tempo vor, doch WM-Leader Max Verstappen verdrängte den Monegassen mit 1:28,541 min von der Spitze. Der Red Bull Racing-Star war damit drei Zehntel schneller unterwegs als sein Titelrivale, der wie er selbst auf den weichen Reifen ausgerückt war.

Nach weiteren fünf Minuten führte Verstappen die Zeitenliste weiterhin vor Leclerc an, dahinter folgten Carlos Sainz, George Russell, Sergio Pérez, Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Guanyu Zhou, Mick Schumacher, Valtteri Bottas, Kevin Magnussen, Alex Albon, Sebastian Vettel, Lance Stroll, Yuki Tsunoda, Lando Norris, Pierre Gasly, Nicholas Latifi, Daniel Ricciardo und Esteban Ocon.

Kurz vor Halbzeit legte Verstappen mit 1:28,386 min nach, damit blieb er knapp eine Zehntel schneller als Hamilton, der sich auf der zweiten Position vor den beiden Ferrari-Piloten und Russell eingereiht hatte.

In der zweiten FP3-Hälfte verbesserte Verstappen die Bestmarke auf 1:27,901 min und sein Teamkollege Sergio Pérez reihte sich hinter ihm ein. Auch Leclerc und Russell konnten sich zwischen den Spitzenreiter und Hamilton schieben. Sainz, Norris, Bottas, Schumacher und Alonso komplettierten die Top-10, Vettel war sieben Minuten vor dem Ende Zwölftschnellster.

3. Training, Silverstone

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1: 27,901 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:28,311

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:28,348

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:28,426

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:28,488

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:28,689

07. Lando Norris (GB), McLaren, 1:29,102

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1: 29,158

09. Mick Schumacher (D), Haas, 1:29,510

10. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:29,520

11. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:29,552

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:29,593

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:29,752

14. Alex Albon (T), Williams, 1:29,780

15. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:29,885

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:29,892

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:30,039

18. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:30,293

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:30,489

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:30,523