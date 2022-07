Pole in Silverstone: Überraschung für Carlos Sainz!

Carlos Sainz sicherte sich die Pole in Silverstone

Das Qualifying in Silverstone entschied Ferrari-Star Carlos Sainz für sich, womit sich der Spanier selbst überraschte. Max Verstappen teilt sich die erste Startreihe mit dem Polesetter.

Kurz vor dem Start des Qualifyings begann es am Silverstone Circuit zu regnen. Die GP-Stars mussten das Abschlusstraining deshalb auf den Intermediates-Reifen in Angriff nehmen. Die Aussentemperatur war auf 15,5 Grad Celsius gefallen, die Strecke war nur noch knapp 21 Grad heiss, als die ersten Rundenzeiten auf den Monitoren aufleuchteten.

Bis auf das Alpine-Duo Fernando Alonso und Esteban Ocon rückten alle Piloten in den ersten fünf Minuten aus. Und es dauerte auch nicht lange, bis der erste Fahrer einen Fehler machte: Valtteri Bottas drehte sich in Kurve 17 und löste damit eine kurze Gelbphase aus, während sich Charles Leclerc an die Spitze setzte. Dahinter reihte sich zunächst Max Verstappen ein, bis Lewis Hamilton die bis dato zweitschnellste Rundenzeit aufstellte.

Verstappen liess das nicht auf sich sitzen und fand mit 1:42,814 min eine Antwort, die ihn wieder nach vorne brachte. Doch lange währte die Freude darüber nicht, denn Leclerc legte mit 1:42,129 min nach. Verstappen reagierte und setzte mit 1:40,452 min eine neue Messlatte, nachdem George Russell kurzzeitig den ersten Platz belegt hatte.

Vier Minuten vor dem Ende der Session belegte Mick Schumacher den letzten Platz, auch Nicholas Latifi, Lance Stroll, Yuki Tsunoda und Daniel Ricciardo mussten ums Weiterkommen zittern. Am anderen Ende der Zeitenliste drückte Verstappen derweil die Bestmarke auf 1:39,975 min, bevor sich gegen Ende nochmals Leclerc kurz auf P1 blicken liess. Doch Verstappen brannte eine 1:39,129 min in den Asphalt und sicherte sich damit die Q1-Bestzeit.

Für beide deutschen Fahrer war die Zeitenjagd bereits nach dem ersten Quali-Segment vorbei: Sebastian Vettel landete auf Platz 18, Schumacher reihte sich dahinter ein. Auch Alex Albon (P16), Kevin Magnussen (P17) und Lance Stroll (P20) durften unter die Dusche.

Bittere Pille für Valtteri Bottas

Im zweiten Qualifying-Abschnitt beschwerte sich Hamilton über Vibrationen auf seinem Reifensatz, dennoch reihte er sich hinter Verstappen, Leclerc und Sainz auf dem vierten Platz ein. Der Lokalmatador wurde jedoch bald durchgereicht, weil sich die Q2-Teilnehmer verbesserten. Auch Hamilton schaffte es schneller um die Strecke, das Tempo gab aber Verstappen vor, der mit 1:40,655 min die Spitzenposition übernahm.

Fünf Minuten vor dem Ende des Q2 mussten sich Gasly, Bottas, Tsunoda, Ricciardo und Ocon sich verbessern, um den Sprung ins Q3 zu schaffen, und diese Aufgabe wurde nicht einfacher, weil der Regen wieder stärker wurde. Mühe bekundeten aber auch die Fahrer, die sich innerhalb der Top-10 befanden. Latifi drehte sich in Kurve 3, konnte aber weiterfahren und den Sprung als Zehnter schaffen. Danach drehte er sich vor lauter Freude auch noch in der ersten Kurve.

Bottas beschwerte sich über Funk über die schlechte Sicht, er schaffte es nicht über Platz 12 hinaus und gehörte zur zweiten Verlierer-Gruppe, genauso wie Pierre Gasly (P11), Tsunoda (P13), Ricciardo (P14) und Ocon (P15). Verstappen, Hamilton, Leclerc, Sainz, Norris, Zhou, Hamilton, Russell, Alonso, Pérez und Latifi schafften es hingegen ins Stechen um die Top-10-Startplätze.

Im Q3 bekamen die Zuschauer gleich mehrere Dreher zu sehen, erst legte Verstappen in Kurve 15 eine Pirouette hin, dann drehte sin Latifi in der ersten Kehre. Verstappen sorgte daraufhin mit 1:42,996 min für Wiedergutmachung, er setzte sich damit auf die erste Position. Doch damit war noch nichts entschieden denn Leclerc und Sainz legten nach.

Verstappen reagierte mit 1:41,055 min, doch das reichte nicht, denn Sainz legte mit 1:40,983 min nach und schaffte es damit auf die Pole. Die erste Startreihe wird sich der Spanier mit Verstappen tilgen, dahinter folgen Leclerc und Pérez. Ersterer drehte sich beim letzten Versuch in der 14. Kurve. Hamilton, Norris, Alonso, Russell, Zhou und Latifi folgten auf den weiteren Top-10-Rängen.

Polesetter Sainz erklärte: «Das war eine gute Runde, ich hatte auf den Intermediate-Reifen viel Mühe mit dem stehenden Wasser, das auf der Racing-Linie lag, und es war einfach, einen Fehler zu machen. Aber am Ende bekam ich eine gute Runde zusammen und dass es für die Pole gereicht hat, war eine kleine Überraschung.»

Verstappen erklärte: «Es war ein kniffliges Qualifying mit dem Regen und den wechselhaften Bedingungen. Man musste zum richtigen Zeitpunkt auf der Piste sein und ich denke, das Auto war insgesamt ganz gut. Aber im Q3 ist es immer eine Lotterie, denn du musst eine schnelle Runde hinbekommen und ich wurde bei meinem letzten Versuch durch die gelben Flaggen eingebremst. Aber der Platz in der ersten Reihe ist dennoch gut. Und wir haben im Trockenen und im Nassen ein sehr gutes Rennauto.»

Leclerc seufzte gewohnt selbstkritisch: «Ich bin enttäuscht, aber freue mich gleichzeitig für Carlos, denn er hat heute einen super Job gemacht. Ich habe mich in der letzten Runde gedreht, deshalb habe ich die Pole nicht verdient, aber der dritte Platz ist dennoch eine gute Ausgangslage.»