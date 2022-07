Carlos Sainz (Ferrari/1.): «Ich war komplett baff»

Erste Pole-Position seiner Formel-1-Karriere für Ferrari-Fahrer Carlos Sainz in Silverstone, der Spanier sagte nach seiner feinen Leistung: «Ich war im Auto baff – ich hätte nicht gedacht, dass meine Runde zur Pole reic

Carlos Sainz hat im 150. Anlauf endlich seine erste Pole-Position in der Königsklasse eingefahren, nach drei zweiten Rängen in Abschlusstrainings von Sotschi 2021, Miami 2022 und Monte Carlo 2022. Der 27-jährige Spanier ist der 104. Fahrer, der in der Formel 1 eine Pole erobern kann, der erste neue Mann auf Pole seit Sergio Pérez in Saudi-Arabien 2022.

Sainz ist der zweite Spanier nach Fernando Alonso, der in der Formel 1 eine Pole-Position herausgefahren hat. Es ist seine erste Pole im Einsitzer seit seiner Zeit in der Formel Renault 3.5 im Jahre 2014, damals eroberte er sieben Pole-Positions, die letzte davon Ende September in Le Castellet.

Carlos sagt: «Das geht schon ans Herz, auf einer Traditionsbahn wie Silverstone die erste Formel-1-Pole zu erringen. Es macht auch Freunde, dass ich das bei solch schwierigen Verhältnissen geschafft habe.»

«Wir hatten viel stehendes Wasser auf der Bahn. Ich versuchte, einen kühlen Kopf zu behalten. Es war schwierig da draussen. Die Verhältnisse haben sich ständig verändert, jede Runde war ein neues Abenteuer. Du konntest nie wissen, was auf dich zukommt, wie viel Wasser auf der Bahn ist, ob die Reifen auf guter Temperatur sind.»



«Die meiste Zeit über hatte ich Probleme, die hinteren Reifen auf Temperatur zu bringen. Aber in den letzten zwei Runden, ausgerechnet dann, als es um alles ging, konnte ich sie endlich ins beste Betriebsfenster bringen. Das war der Schlüssel zur Pole.»



Am Funk wirkte Carlos Sainz erstaunt, als ihm mitgeteilt wurde, er habe die schnellste Zeit gefahren. Der Madrilene bestätigt: «Ich war wirklich baff. Denn ich hatte null Ahnung davon, welche Zeit ich fahren muss, um die Bestzeit zu erringen. Ich wusste auch nicht, auf welchem Platz ich gerade liege. Ich wollte mich einfach auf meine Aufgabe konzentrieren.»



«Ich verpatzte die dritte Kurve, dadurch war meine Linie in Kurve 4 hinein auch nicht gut. Mir schoss durch den Kopf: Daraus hätte ich mehr machen müssen! Dann ging mit in der Passage der Kurven 15 und 16 die elektrische Energie aus. Das alles war nicht ideal, umso überraschter war ich, als ich hörte, dass es dennoch gereicht hat.»



Wie zuversichtlich ist Carlos fürs Rennen? «Auf trockener Bahn im zweiten Training war ich gut dabei. Und auch wenn meine letzte Pole eine Weile her war, so habe ich nicht vergessen, wie man ein Rennen anführt.»





Qualifying, Silverstone

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:40,983 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:41,055

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:41,298

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:41,616

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:41,995

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:42,084

07. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:42,116

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:42,161

09. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:42,719

10. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 2:03,095

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:43,702

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:44,232

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:44,311

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:44,355

15. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:45,190

16. Alexander Albon (T), Williams, 1:42,078

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:42,159

18. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:42,666

19. Mick Schumacher (D), Haas, 1:42,708

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:43,430