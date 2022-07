Max Verstappen (2.): Wieso er die Pole verloren hat

Der Niederländer Max Verstappen hat im Qualifying zum britischen Grand Prix einen Platz in der ersten Startreihe erobert, nur Carlos Sainz war schneller. Der Weltmeister weiss genau, was ihn die Pole gekostet hat.

Komplett unglücklich ist Max Verstappen nach seiner zweitbesten Zeit im Abschlusstraining zum Grossen Preis von Grossbritannien nicht: Denn der 24-jährige Niederländer weiss – drei der vergangenen fünf WM-Läufe in Silverstone wurden vom zweiten Startplatz aus gewonnen. Verblüffend: Der britische Grand Prix wurde 34 Mal von Pole gewonnen, aber 41 Mal von jenem Piloten, der von Startplatz 2 ins Rennen ging!

Der Red Bull Racing-Star sagt nach dem Qualifying: «So wie es aussieht, werden wir am Sonntag auf trockener Bahn fahren. Der Wagen fühlte sich gut an, also bin ich für den Grand Prix guter Dinge. Die einzige Frage für mich: Wie wird sich die Bahn anfühlen, nachdem es heute hier in Silverstone geregnet hat? Das wird einen Einfluss auf den Reifenverschleiss haben.»

«Klar wurmt es einen immer, wenn man die Pole nur knapp verpasst hat. Aber ich freue mich für Carlos, wir kennen uns seit vielen Jahren und sich damals bei Toro Rosso auch fürs gleiche Team gefahren. Im Ferrari-Sandwich zu stecken, das wird prickelnd fürs Rennen, und ich freue mich darauf.»



Verstappen war im ersten Quali-Segment der schnellste Mann und auch im zweiten, zwischendurch erschreckte er seine Fans mit einem Dreher. Was hat am Ende zur Pole gefehlt? Der 25-fache GP-Sieger sagt: «Ich hatte im mittleren Pistensegment eine gelbe Flagge und musste vom Gas gehen, also hat es eben nicht gereicht.»



Und was war nun mit dem Dreher? Max, ohne mit der Wimper zu zucken: «Meine Hinterreifen waren nicht auf Temperatur, und ich wollte sie nachhaltig aufwärmen.»



Dann wird der Niederländer wieder ernst: «Es hat knapp nicht gereicht, das nervt, aber dieses Gefühl ist schnell verflogen, denn Punkte gibt es erst am Sonntag. Für mich ist wichtig – ich fühle mich hier in Silverstone wohl im Wagen. Das zählt mehr als die Pole.»





Qualifying, Silverstone

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:40,983 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:41,055

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:41,298

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:41,616

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:41,995

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:42,084

07. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:42,116

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:42,161

09. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:42,719

10. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 2:03,095

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:43,702

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:44,232

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:44,311

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:44,355

15. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:45,190

16. Alexander Albon (T), Williams, 1:42,078

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:42,159

18. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:42,666

19. Mick Schumacher (D), Haas, 1:42,708

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:43,430