Lewis Hamilton zu Verstappen: «Buhen geht gar nicht»

Die britischen Fans deckten Max Verstappen nach dem Qualifying in Silverstone mit Buhrufen ein. Das lässt den Niederländer ziemlich kalt, aber Formel-1-Star Lewis Hamilton bringt das in Rage.

Da wurden die Union Jacks besonders innig geschwenkt: In einer Phase des Abschlusstrainings tauchte der Name Lewis Hamilton ganz oben in der Zeitenliste auf, später lagen hinter Leader Max Verstappen die Briten Hamilton, Lando Norris und George Russell. Aber als die karierte Flagge fiel, war der siebenfache Formel-1-Champion Lewis Hamilton Fünfter, seine zweitbeste Platzierung 2022 nach dem vierten Startplatz in Montreal und gleich gut wie in Bahrain und Australien. Aber das war nicht der Aufreger nach dem Qualifying.

Die Affäre Piquet mit abschätzigen Bemerkungen des dreifachen F1-Champions Nelson Piquet über Lewis Hamilton, die Kollision von Verstappen und Hamilton hier in Silverstone 2021 sowie das kontroverse WM-Finale zwischen Max und Lewis in Abu Dhabi führten zu Buhrufen für den Niederländer, als er nach dem Qualifying erste Interviews gab.

Max blieb gleichmütig: «Ich fand nur ein wenig enttäuschend, dass ich wegen des Buhens Billy Monger kaum verstehen konnte, der die Interviews machte. Aber wenn sie buhen wollen, dann sollen sie doch. Das ändert für mich nichts. Ich bin gerne hier, Silverstone ist eine fabelhafte Rennstrecke, die Atmosphäre ist in der Regel der Hammer. Einige Fans sind für mich, andere sind gegen mich, so ist das nun mal. Jeder hat ein Recht auf eigene Meinung.»



Lewis Hamilton ist mit der Reaktion vieler britischer Fans nicht einverstanden: «Wir sind besser als das. Buhen geht gar nicht. Die Fans sollten hier sein, um uns Fahrer anzufeuern. Ich schätze die Unterstützung wirklich, aber vielleicht spüren einige noch den Stachel vom vergangenen Jahr.»



Zu seinem Abschlusstraining sagt Hamilton: «Wir waren schnell genug für die erste Startreihe. Aber dann hat mich das Team gebeten, auf die letzte Runde zu warten und in Ruhe meine Batterie zu laden. Aber dabei haben sich meine Reifen abgekühlt. Das Timing hat einfach nicht gestimmt.»



«Unser Renntempo ist besser als zuletzt, aber gegen Red Bull Racing wird das kaum reichen. Ich will jedoch auf alle Fälle ein aggressives Rennen zeigen.»





Qualifying, Silverstone

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:40,983 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:41,055

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:41,298

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:41,616

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:41,995

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:42,084

07. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:42,116

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:42,161

09. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:42,719

10. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 2:03,095

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:43,702

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:44,232

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:44,311

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:44,355

15. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:45,190

16. Alexander Albon (T), Williams, 1:42,078

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:42,159

18. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:42,666

19. Mick Schumacher (D), Haas, 1:42,708

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:43,430