Toto Wolff (Mercedes): «Ich bin ziemlich enttäuscht»

Hätte Mercedes-Benz in Silverstone sensationell in die erste Startreihe vorstossen können? Superstar Lewis Hamilton und Teamchef Toto Wolff sind der Meinung, sie haben in England eine Chance vertan.

Silverstone-Rekordsieger Lewis Hamilton ist davon überzeugt: Das Timing habe im Abschlusstraining zum Heimrennen nicht gestimmt, sonst wäre mit etwas Glück eine 104. Pole-Position für den Engländer drin gewesen, die erste seit Saudi-Arabien 2021.

Aber aus der 136. Pole-Position der Silbernen in der Königsklasse wurde nichts: Zwar purzelten im aufregenden Qualifying die Bestzeiten nur so durcheinander, und Lewis Hamilton und George Russell deuteten an, dass sie mit den Piloten von Ferrari und Red Bull Racing mithalten können, doch mehr als Rang 5 kam unterm Strich nicht heraus.

Teamchef Toto Wolff macht aus seiner Ernüchterung kein Geheimnis: «Es schaute in der Qualifikation gut aus, und wir hatten ein Auto, das schnell genug war, um in die erste Startreihe vorzudringen. Aber am Ende haben wir das nicht auf den Punkt gebracht. Ich bin ziemlich enttäuscht.»



«Hätten wir zum Schluss der Qualifikation einfach weiter Runden gedreht, dann wäre ein Platz unter den ersten Drei drin gewesen. Wir werden es nie erfahren, aber ich glaube, die letzte Runde von Hamilton wäre sehr gut geworden.»



Hamilton erklärt: «Ich lag an zweiter Stelle, und ich wusste, dass ich schneller fahren kann. Auf der folgenden Runde war ich schon zwei Zehntelsekunden unter meiner Bestzeit, aber dann erhielt ich die Anweisung, vom Gas zu gehen, auf die letzte Runde zu warten und in Ruhe meine Batterie zu laden. Dabei haben sich meine Reifen abgekühlt. Das Timing hat einfach nicht gestimmt.»





Qualifying, Silverstone

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:40,983 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:41,055

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:41,298

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:41,616

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:41,995

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:42,084

07. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:42,116

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:42,161

09. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:42,719

10. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 2:03,095

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:43,702

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:44,232

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:44,311

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:44,355

15. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:45,190

16. Alexander Albon (T), Williams, 1:42,078

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:42,159

18. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:42,666

19. Mick Schumacher (D), Haas, 1:42,708

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:43,430