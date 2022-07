Carlos Sainz (Ferrari) bei Pole: Sauer und frustriert

Der Spanier Carlos Sainz erlebte auf dem Weg zur ersten Pole-Position im 150. Formel-1-Abschlusstraining seiner Karriere ein Wechselbad der Gefühle: Ärger, Verblüffung, Frustration.

Die wechselhaften Bedingungen im Qualifying zum britischen Grand Prix von Silverstone führten dazu, dass fast alle Fahrer in den drei Quali-Segmenten mit Intermediate-Reifen unterwegs waren. Weil aber der Regen nicht immer gleich intensiv fiel, kam es zu einem verwirrenden und seltenen Effekt: Die schnellsten Zeiten wurden in Q1 erzielt, so dass die Piloten in den darauf folgenden Trainings-Segmenten eine falsche Delta-Zeit (Referenz-Zeit) ins Auto gefunkt erhielten.

Ein Beispiel: Ferrari-Fahrer Carlos Sainz war im ersten Quali-Segment mit einer Zeit von 1:40,190 min Viertschnellster, die Pole eroberte der Madrilene später mit 1:40,983. Anhand der Richtzeit an seinem Display kann sich der Fahrer dann darüber informieren, wo er auf einer schnellen Runde befindet, ob er schneller unterwegs ist als zuvor oder eben nicht.

Nur: Weil eben die Bahn in Q1 bessere Rundenzeiten erlaubte als in Q2 und Q3, stimmte das Delta nicht mehr.

Carlos Sainz: «Du bist sauer und frustriert, wenn du am Display Sekunden über deiner Zeit liegst. Es gab einen Punkt, da habe ich mich am Funk bei meinem Ingenieur Riccardo gemeldet und ihm gesagt, er solle das Delta ändern. Ich wurde richtig wütend, weil ich ständig einer Zeit hinterher fuhr, die ich gar nicht erreichen konnte. Mit einem anderen Delta verbesserte ich mich sofort, so etwas hilft dir einfach im Cockpit.»





Qualifying, Silverstone

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:40,983 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:41,055

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:41,298

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:41,616

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:41,995

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:42,084

07. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:42,116

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:42,161

09. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:42,719

10. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 2:03,095

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:43,702

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:44,232

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:44,311

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:44,355

15. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:45,190

16. Alexander Albon (T), Williams, 1:42,078

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:42,159

18. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:42,666

19. Mick Schumacher (D), Haas, 1:42,708

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:43,430