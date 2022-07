Rennstrategie Silverstone-GP: Eine grosse Frage

Freies Training auf trockener Bahn, Qualifying auf nasser Strecke, Grand Prix unter Sonnenschein. Für Formel-1-Champion Max ist der britische Grand Prix in Silverstone ein Schritt auf unbekanntes Terrain.

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen fasste nach dem Abschlusstraining zum britischen Grand Prix zusammen, was allen anderen 19 Fahrern ebenfalls durch den Kopf geistert: «So wie es aussieht, werden wir am Sonntag auf trockener Bahn fahren. Die grosse Frage für mich ist: Wie wird sich die Bahn anfühlen, nachdem es heute hier in Silverstone geregnet hat? Das wird einen Einfluss auf den Reifenverschleiss haben.»

Was sagt Pirelli-Rennchef Mario Isola zur besten Rennstregie beim Traditions-GP in Silverstone? Der 51-jährige Mailänder erklärt: «Auf dem Papier ist eine Zweistoppstrategie der schnellste Weg ins Ziel, aber die Teams haben dabei verschiedene Möglichkeiten.»

«Die Piloten haben dieses Jahr ja im Rennen freie Reifenwahl, aber wir erachten die gelb markierte, mittelhafte Mischung als beste Walze, um den Grand Prix zu beginnen. Danach ist ein Wechsel auf die harten Reifen ratsam, gefolgt von einem zweiten Wechsel, erneut auf mittelhart.»

«Wer dafür zu wenige Sätze der mittelharten Walzen zur Verfügung hat, kann auch eine Sequenz mittelhart, hart, weich versuchen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass einige Piloten ihr Glück in einer Einstoppstrategie versuchen, von mittelhart auf hart, dabei muss aber das Reifen-Management schon sehr gut sein.»



Isola sagt weiter: «Hier in England sind einige Regenschauer nie ausgeschlossen. Das könnte alles über den Haufen werfen. Auch wichtig – die Temperaturen sind eher moderat, das begünstigt den Einsatz weicherer Mischungen.»





Qualifying, Silverstone

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:40,983 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:41,055

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:41,298

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:41,616

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:41,995

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:42,084

07. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:42,116

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:42,161

09. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:42,719

10. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 2:03,095

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:43,702

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:44,232

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:44,311

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:44,355

15. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:45,190

16. Alexander Albon (T), Williams, 1:42,078

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:42,159

18. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:42,666

19. Mick Schumacher (D), Haas, 1:42,708

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:43,430