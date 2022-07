Carlos Sainz (Ferrari): «Das werde ich nie vergessen»

Der Spanier Carlos spricht in Silverstone nach seinem ersten GP-Triumph über einen langen Weg. Der Ferrari-Fahrer musste bis zum 150. GP auf den ersten Volltreffer in der Königsklasse warten.

Auf der Wunschliste jedes Grand-Prix-Piloten: Der Sieg beim Heimrennen, gefolgt von einem Erfolg bei den grossen Klassikern, also Monte Carlo, Silverstone, Spa-Francorchamps oder Monza. Carlos hat in England seinen ersten Formel-1-Sieg sichergestellt, mit einer interessanten Vorgeschichte: «Im Jahre 2010 holte ich hier in Silverstone in der Formel BMW meine ersten Pole-Position im Autosport und gewann anschliessend das Rennen. Heute ist mir das Gleiche in der Formel 1 gelungen. Ich bin überglücklich.»

Nur Sergio Pérez musste in der Formel 1 länger auf den ersten Sieg warten (190 Rennen) als Sainz: Im 150. Anlauf hat es für den Ferrari-Fahrer endlich geklappt. Sainz ist der 112. Sieger in der Formel 1 seit 1950, der erste neue Sieger seit Esteban Ocon in Ungarn 2021.

Sainz ist der zweite Fahrer aus Spanien, der in der Formel 1 gewinnen kann (nach 32 Siegen von Fernando Alonso), es ist der zwölfte Podestplatz in der Formel 1 von Sainz, dazu der 241. Erfolg von Ferrari in der Formel 1 und der dritte Saisonerfolg nach den Siegen von Charles Leclerc in Bahrain und Australien.

Sainz sagt: «Das ist ein Tag, den ich mein Leben lang nicht vergessen werde! Zwischendurch habe ich an meinen Chancen fast etwas gezweifelt, denn die Fahrzeugbalance war im ersten Teil des Rennens nicht berauschend. Der Druck von Max war gross, ich musste ziemlich attackieren, um die Nase vorn zu behalten. Meine Vorderreifen haben ziemlich gelitten.»



Manchmal gewinnt in der Formel 1 nicht der schnellste Mann auf der Bahn, sondern jener, der im entscheidenden Moment auch die richtige Portion Glück hat. Und nachdem Carlos vom Glück einige Male die kalte Schulter gezeigt bekommen hatte, passte ausgerechnet im 150. WM-Lauf seiner Formel-1-Karriere alles.



«Ganz ehrlich – durch die Safety-Car-Phase wegen Ocon kam ich zurück ins Spiel», gibt der 27-jährige Madrilene zu. «Das war ein hartes Stück Arbeit. Ich versuchte immer, positiv zu bleiben. Ich dachte – ich muss versuchen, mich in der Nähe der Spitze zu halten, um eine Chance zu wahren. Und dann habe ich diese Chance durch die Safety-Car-Phase erhalten. Der Re-Start nach dem Safety-Car war nervenaufreibend, aber dieses Mal hat alles geklappt.»



«Noch ist es nicht ganz eingesunken, was eben passiert ist. Mit Ferrari auf einer Bahn wie Silverstone zu gewinnen, das ist wirklich ein Traum, der wahr geworden ist.»



«Es war nicht einfach, an diesem Tag einen klaren Kopf zu behalten, mental eine ganz schwierige Aufgabe. Auch wegen des Zweikampfs mit Charles und den Problemen mit der Fahrzeugbalance. Ich bin aber froh, dass ich eine Chance packen und endlich in den ersten Sieg umsetzen konnte.»



«Ich wollte natürlich an Charles vorbei, aber ich wollte es auf eine saubere Art und Weise tun, im Wissen auch, dass von hinten noch andere Piloten auf ihre Chance lauern.»





Rennen, Silverstone

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:21:20,440h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +3,779 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +6,225

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,546

05. Fernando Alonso (E), Alpine, +9,571

06. Lando Norris (GB), McLaren, +11,943

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +18,777

08. Mick Schumacher (D), Haas, +18,995

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +22,356

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +24,590

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +26,147

12. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +32,511

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +32,817

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +40,910

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Benzinpumpe

Pierre Gasly (F), AlphaTauri, Kollisionsschäden

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo

George Russell (GB), Mercedes, Unfall

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Unfall

Alexander Albon (T), Williams, Unfall





Fahrer-WM (nach 10 von 22 Rennen)

01. Verstappen 181 Punkte

02. Pérez 147

03. Leclerc 138

04. Russell 111

05. Sainz 127

06. Hamilton 93

07. Norris 58

08. Bottas 46

09. Ocon 39

10. Alonso 28

11. Gasly 16

12. Magnussen 16

13. Vettel 15

14. Ricciardo 15

15. Tsunoda 11

16. Zhou 5

17. Schumacher 4

18. Albon 3

19. Stroll 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 328 Punkte

02. Ferrari 265

03. Mercedes 204

04. McLaren 73

05. Alpine 67

06. Alfa Romeo 51

07. AlphaTauri 27

08. Haas 20

09. Aston Martin 18

10. Williams 3